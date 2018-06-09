Фото для сравнения. На диваны в VIP-помещение стадиона «Динамо» потратили почти $ 190 тыс.

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
«Самые красивые дороги, по которым я ездил!» Египтянин ехал через Беларусь на ЧМ в Россию на велосипеде
Байкеры с георгиевскими лентами прорывались в ресторан в Куропатах
Цифра дня. Цена на абрикосы, которая может удивить
В Светлогорске нашли мёртвую женщину без одежды
К посольству России в Гааге принесли 298 пустых стульев в память жертв рейса MH17. Фотофакт
И даже обнялись. Как Лукашенко встречали в Китае. Видеофакт
Родственники владельцев ресторана в Куропатах могли быть респрессированы
Обложка дня: Внешняя политика США
Федынич и Комлик изучили 11 томов своего дела и отказались писать Лукашенко прошение о помиловании
Трамп продлил санкции против Лукашенко и белорусских чиновников
«Взаимопонимание установлено»: РФ и Беларусь договорились совместно навести порядок на рынке молока
Міліцыя затрымала двух актывістаў, што пратэставалі супраць рэстарана каля Курапатаў
В Бресте с крыши многоэтажного дома упала 16-летняя выпускница
«Юнисон» и китайская компания Zotye подписали на выпуск 30 тысяч электромобилей
Погода в выходные: жарко, преимущественно без дождей
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Белорусы – о дорожном сборе: «Впервые за 5 лет пройду техосмотр, если эту чушь отменят»
Клубничные «короли» в сезон спят по четыре часа: «Короли во Дворце живут»
«Белорусы только начинают понимать, что и в Польше можно заработать»
Что увидел Павел Якубович в жодинской тюрьме, где умирали заключенные
«В постели с белорусом»: От «стервозности» лечили эротическим массажем

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Молодые белорусы: «Впервые побывали в Японии. Вместе с восхищением есть и разочарование»
Ковалкин: Громкие истории с взятками на высоком уровне — это лишь верхушка айсберга
«Если работающий человек покупает хлеб в магазине в кредит, ему нужно задуматься»
Яркий пример того, что нашей страной управляют крутые экономисты
Каким был преступный мир Минска 100 лет назад
«Обострение отношений между Польшей и Россией ничего хорошего Беларуси не сулит»
Путин на двух языках просит не перебивать его: «Дайте мне сказать, в конце концов»
«Каждому чиновнику надо неделю побыть простым работягой»
Женщину — лучшего механизатора уволили и забрали трактор «от президента»
Кто виноват, что мы не с вами? Письмо европейцам
Кого молодежь предпочитает Александру Лукашенко
«Раньше колбасы брали палками, сейчас покупают по 200–300 граммов»
«Бей всех советских…» Борисовский голодный бунт
Почему дача убивает
Канкан для Хрущева: «В Советском Союзе мы привыкли любоваться лицами, а не задницами!»
Как Сталин расправился с инвалидами войны
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Гусиный променад по-белорусски
Бурные объятия олигарха и певицы на «Белагро-2018»
Фестиваль национальных культур в одном фото
В кабинете замминистра спорта и туризма есть автомат и винтовка
Белорусская топ-модель: из Канн – в Раков
Сотні вернікаў прынялі ўдзел у працэсіі Божага Цела ў Гродне
Сара едет. На Бали!
Город, где об изображение Путина вытирают ноги
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Зацепило!
09.06.2018
Анастасия Зеленкова
Фото для сравнения. На диваны в VIP-помещение стадиона «Динамо» потратили почти $ 190 тыс.

Зацепило! Стали известны некоторые подробности трат, связанных с оборудованием стадиона «Динамо». 

Фото: minsk2019.by

В частности, опубликованы результаты тендера на поставки мягкой мебели (диванов) для VIP-помещения на Западной трибуне (АИ2, АИ3). Как указано на icetrade.by, один комплект диванов производства «Бобруйскмебель» обойдется арене в 372 839 рублей 78 копеек (почти 190 тыс. долларов).

В этой связи мне вспомнилась недавняя поездка в Германию на семинар «Футбол и культура футбольных болельщиков в открытом обществе». Тогда мы имели возможность посетить несколько стадионов Берлина, в числе которых олимпийский стадион «Олимпиаштадион», на котором дважды проходили Игры.

Стадион «Олимпиаштадион» в Берлине

Особое впечатление произвела VIP-трибуна. Вопреки ожиданиям она оказалась довольно простой и аскетичной. Самые обычные кресла. Ни тебе бархатных обивок, ни позолоченных подлокотников. Не говоря уже про «комплект диванов за 190 тысяч долларов».

А между тем именно здесь во время матчей или других мероприятий размещается руководство Германии, включая канцлера Ангелу Меркель и федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера. На этой же VIP-трибуне сидел Папа Римский Бенедикт XVI, когда посещал страну в 2011 году. Вот это место под номером 1.

Впрочем, справедливости ради заметим, что в свое время реконструкция «Олимпиаштадион» обошлась недешево — в 242 млн евро. Куда ушли эти деньги, становится понятно, когда видишь, насколько удобным и современным является сегодня стадион. Власти позаботились также о том, чтобы сохранить и отдельно отреставрировать каждую каменную плиту (стадион был построен в 1936 году).   

При этом он оснащен самой современной системой видеонаблюдения, способной во всех подробностях разглядеть лицо любого сидящего на трибуне болельщика и вовремя предотвратить инцидент.

Имеет идеальное покрытие.

Удобные раздевалки (заметьте, тоже без излишеств).

И даже тренировочные дорожки и конференц-залы в подземных этажах здания стадиона.   

Все это с лихвой окупается теми высокими результатами, которые Германия из года в год демонстрирует в футболе. И лишний раз показывает, что бывает, когда власти заботятся о развитии спорта в стране, футболистах и болельщиках, а не о мягких диванах для своих… (ну вы сами понимаете). 

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.8 (оценок:20)
Главное
Телеграмма Гитлеру: что Сталин писал за полтора года до войны
Чем еще известен Борис Сурис, российско-израильский бизнесмен, вложивший средства в ресторан в Куропатах
Эксперт: Одна и та же семья сможет рассчитывать на субсидию и должна будет платить ЖКУ по полной стоимости
Романчук: «Вот несколько бюрократических забав, которыми бомбят уши легковерных белорусов»
Раздвоение родины. Как чемпионат мира заставит русских полюбить Запад
Фото для сравнения. На диваны в VIP-помещение стадиона «Динамо» потратили почти $ 190 тыс.


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY