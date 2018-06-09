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09.06.2018
Салiдарнасць
В Светлогорске нашли мёртвую женщину без одежды

Обнаженную мертвую женщину заметил велосипедист возле жилых домов в Светлогорске.

Как сообщает местный телеканал «Ранак», 8 июня около пяти часов утра мужчина ехал через Октябрьский микрорайон города. Возле дома №41 А он увидел лежащую без одежды женщину. Та была мертва.

Райотдел Следственного комитета проводит проверку. Силовики устанавливают личность женщины, обстоятельства и причину смерти.

Пользователи местного сообщества во «ВКонтакте» пишут, что женщине было около 50 лет. Больше о ней пока ничего не известно.

 
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