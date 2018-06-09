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Политика
09.06.2018
Класковский: «У Кремля нет сильных механизмов, чтобы поставить во главе Беларуси другую фигуру»

Политический обозреватель Александр Класковский прокомментировал слухи о том, что Кремль готовит замену Лукашенко.

Грядущий саммит Союзного государства, назначенный на 19 июня, обещает быть напряженным и жестким, считают эксперты. В отношениях Минска и Москвы накопилось много проблем. Более тог, появились слухи, что это заседание может стать последним для Александра Лукашенко.

«Эксперты говорят, что сейчас для Лукашенко главное — пережить будущее заседание высшего госсовета Содружества, которое может стать последним в таком составе. В 2019 году в Беларуси должны пройти очередные президентские выборы. Выбор Москвы не в пользу Лукашенко», — гласит сообщение телеграм-канала «Незыгарь», который своими инсайдами не раз попадал в точку.

Политический обозреватель Александр Класковский прокомментировал вероятность такого сценария и объяснил, что вообще может предпринять Путин, если вдруг действительно решит избавится от партнера по союзу.

«Начнем с того, что такие слухи генерируются перед каждыми выборами в Беларуси с 2001 года, — пишет Александр Класковский на сайте naviny.by. — И раз за разом иные из политических оппонентов Лукашенко совершают паломничество в Москву в расчете заручиться политической (да и финансовой) поддержкой. Какие-то крохи, вероятно, получают, но серьезной конкуренции действующему президенту никто составить не смог.

Самые сильные слухи, что Кремль решил-де валить Лукашенко, клубились, пожалуй, в 2010-м, когда между союзниками бушевал газовый конфликт, а российское ТВ запустило цикл передач «Крестный батька», направленных на безжалостную дискредитацию бессменного президента Беларуси.

Но и тогда Лукашенко вышел сухим из воды: перед самыми выборами слетал в Москву, замирился с тогдашним президентом Дмитрием Медведевым, получил беспошлинную нефть и дешевый газ. То есть Кремль даже если и прикидывал какие-то сценарии замены фигуры во главе Беларуси, то в итоге решил не рисковать».

Эксперт считает, что как ни парадоксально, но у России нет эффективных, надежных механизмов, чтобы реализовать сценарий замещения власти в Беларуси или просто влиять на ее внутреннюю политику.

«Конечно, можно закрутить вентиль. Экономическая и сырьевая зависимость Беларуси от России — колоссальная. Теоретически можно поставить на колени в два счета. Но, во-первых, уже не раз пробовали — и нарывались на мощные контратаки, во-вторых, слишком уж гнобить последнего союзника — этого и свой, российский электорат не поймет.

Ну, а переворот или военное вторжение — инструментарий и вовсе чрезвычайный, авантюрный. И тоже без гарантий. Да и не стоит демонизировать Путина до такой степени. Сейчас, к слову, он усиленно ищет встречи с Дональдом Трампом. Кремлю теперь не до новых вторжений.

Но все это не значит, что Москва не попытается опять напрячь белорусского официального лидера в уязвимый для него период перед очередными выборами, которые действительно могут быть смещены с 2020 на 2019 год. Пощекотать нервы, вынудить к каким-то уступкам — это в традициях “заклятых союзников”».

 
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