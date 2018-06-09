Телеграмма Гитлеру: что Сталин писал за полтора года до войны

Основной претензией тех, кому не нравится Белорусская Народная Республика, является то, что отцы-основатели БНР посылали телеграмму, в которой выражали благодарность немецкому кайзеру. «Салідарнасць» решила напомнить, как советские власти строили отношения с гитлеровской Германией.

Фактуру для первой публикации на эту тему отыскать удалось без труда. Вот скан из газеты «Красная звезда» за 26 декабря 1939 года.

В этих телеграммах советский вождь не просто дипломатично ответил на поздравления по случаю своего дня рождения, но и счел необходимым упомянуть о «дружбе, скрепленной кровью» (за три месяца до этого СССР и Германия раздербанили Польшу). Также Сталин сообщает, что его куначество с Гитлером «имеет все основания быть длительным и прочным». Спустя полтора года Германия напала уже на Советский Союз…

Руководство СССР, в отличие от бээнэровского, не ограничивалось словами, но и всячески помогало нацистской Германии. О том, как это было, читайте в серии статей «Телеграмма Гитлеру», которые «Салідарнасць» будет публиковать на протяжении ближайших месяцев в рамках проекта «СССР: как это было на самом деле».

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