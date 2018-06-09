И даже обнялись. Как Лукашенко встречали в Китае. Видеофакт

Самолет главы государства приземлился в международном аэропорту города Циндао Лютин.

9-10 июня Александр Лукашенко примет участие в мероприятиях саммита Шанхайской организации сотрудничества, где «представит позицию и предложения Беларуси относительно развития этой организации» и «укрепления безопасности в Евразийском регионе», сообщает пресс-служба президента.

Уже известно, что Александр Лукашенко проведет переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином и «рядом других глав государств».

Отметим, что в Китай на саммит выехал также российский президент Владимир Путин. Однако пока неизвестно, будут ли встречаться Александр Лукашенко и Владимир Путин один на один. Известно, что в последнее время отношения лидеров двух стран что-то не заладились. Масла в огонь подлил и китайский лидер Си Цзиньпин, назвав Путина «самым хорошим другом» и вручив президенту России высшую госнаграду Китая.

Китайский нож в спину. Си Цзиньпин назвал Путина «самым хорошим другом»