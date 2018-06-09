Родственники владельцев ресторана в Куропатах могли быть респрессированы

Скандал в связи с открытием ресторана в Куропатах не утихает. Блогер Эдуард Пальчис провёл расследование и выяснил, кто является владельцем ресторана «Поедем, поедим».

Фото Еврорадио

В 2007 году территорию, на которой построили ресторанный комплекс, арендовала компания «БелРестИнвест». Но она к «Поедем, поедим» отношения не имеет. Рестораном на 51-ом километре МКАД занимается ООО «Амизбел». Об этой компании в интернете информации мало. Учредителем и собственником «Амизбел» является компания «Белновотекс групп». В офисе компании говорят, что никакого отношения к новому ресторану возле Куропат не имеют, и перечисляют нам другие заведения в собственности компании:

«В нашей собственности рестораны «Гранд-Кушавель» и «The View». Вас дезинформировали», ― рассказывает сотрудница «Белновотекс групп».

Единый государственный регистр выдает владельцев «Белновотекс». 32% принадлежит Леониду Зайдесу, еще 24,5% ― гражданке Израиля Алле Сурис. 29% и 14,5% принадлежат американской компании «Лентон Реалти ЛЛС» и кипрскому оффшору «Билси Инвестмент Лимитед» соответственно. Кстати, две последние компании являются владельцами «БелРестИнвест», у которой «Амизбел» арендует комплекс ресторана.

Фото с сайта 1863x.com

Чем еще известен Борис Сурис, российско-израильский бизнесмен, вложивший средства в ресторан в Куропатах

Нам не удалось связаться с Леонидом Зайдесом. В приёмной «Белновотекс групп» Еврорадио ответили, что «никого из руководства сейчас нет, они на объекте».

Получается, главный владелец ресторана «Поедем, поедим» в Куропатах ― Леонид Лейбович Зайдес. Судя по его странице в Фейсбуке, он родился в Слуцке в 1964 году. На сайте «Память народа» находим страничку с данными рядового Зайдеса Лейба Ароновича, родившегося в Слуцке. Совпадение?

Скриншот с сайта pamyat-naroda.ru

Далее на сайте жертв политического террора в СССР находим Зайдеса Арона Исакиевича: он был отправлен в ссылку на север России и лишён избирательного права. Репрессированный Зайдес тоже родился в Слуцке ― снова совпадение.

Скриншот с сайта base.memo.ru

Также на сайте жертв репрессий находим Сегальчика-Сагальчика Гирша Хаимовича ― однофамильца Леона Сагальчика из Чикаго. Он родился в Логойске. Далеко не факт, что это может быть родственник американского бизнесмена, но…

Скриншот с сайта base.memo.ru

Гирш осуждён «тройкой» 2 июля 1938 за подозрение в шпионаже, а 1 октября «расстрелян в Минске». Возможно, даже в Куропатах.

Мы не можем утверждать, что все вышеперечисленные люди - родственники бизнесменов, имеющих отношение к ресторану в Куропатах. Может быть, это их однофамильцы. Мы просто хотим показать, что репрессии были настолько масштабны, что коснулись почти каждой семьи. А Куропаты ― то место, которое символизирует репрессии.

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