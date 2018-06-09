Чем еще известен Борис Сурис, российско-израильский бизнесмен, вложивший средства в ресторан в Куропатах

Ресторан «Поедем, поедим» (бывший «Бульбашъ-холл»), продолжает оставаться в центре внимания. Известно, что основной его владелец — белорусский бизнесмен Леонид Зайдес. Но часть средств была вложена гражданкой Израиля Алиной Сурис, которая на самом деле не имеет никакого отношения к ресторану. Деньги принадлежат ее сыну Борису.

Борис Сурис

Алина Сурис живет в Израиле в городе Петах-Тиква. «Наша Нива» связалась с ней, но женщина не пожелала ничего рассказывать.

«Алина ничего вам не скажет, ни единого слова. Она не знает просто, она же мама. Она бизнесом не занимается, она пассивный учредитель. По существу, Борис по этому вопросу знает больше всех после Зайдеса, — рассказал «Нашей Ниве» 69-летний Павел Сурис, российский бизнесмен, который живет и работает в Петербурге (Павел — бывший муж Алины и отец Бориса Суриса, являющегося бизнес-партнером Леонида Зайдеса). — Я передам ваши контакты, и если он захочет, то свяжется с вами. Просто это новая формация бизнесменов, которые делают только то, что считают правильным и нужным. Тем более там же деньги вложены, они построили очень приличный ресторан. Непонятно, что лучше, музей или ресторан».

Павел Сурис о спорной ситуации с Куропатами и рестораном знает. Она его не смущает.

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«Наша Нива» спросила у Павла: если «непонятно, что лучше», то может стоит спросить сначала у людей, а потом строить?

«Да не надо ни у кого спрашивать. «Народ против!» — кто против? Пятеро человек, которым платят деньги за то, чтобы они ходили там на манифестации? Это глупо! Давайте спустимся на землю. В вашей стране кто-то может быть против чего-то? Или в нашей? — пошутил Павел Сурис. — Но там же не определена точно зона! Это здесь, или там, или немного дальше… Так что же тогда, снести дорогу, которая рядом? Ведь она проходит по той зоне, ее построили на земле, где были расстреляны люди!»

Но Сурисы — херсонские евреи, напомнили мы. И спросили, открыл ли бы Павел Сурис, как человек с еврейскими корнями, ресторан на земле, которая совсем недавно входила в охранную зону Освенцима?

«Ну наверное нет. Я щепетилен в таком вопросе», — признал бизнесмен.

***

Сам Борис Сурис на связь с «Нашей Нивой» так и не вышел.

Борису — 46 лет. Он родился и вырос в Украине, в Херсоне. Окончил там медучилище. Сейчас живет в России, в Петербурге. У него дорогая квартира в историческом центре города (трешка, например, в том же доме стоит более 400 тысяч долларов). А гражданство Сурис имеет израильское.

Ранее Сурис был главой компании «Сан три 2000 Петербург», которая занималась производством продуктов питания: соков, орешков, кетчупа, майонеза. Правда, просуществовала компания лишь пару лет. Впоследствии Борис занялся распространением «гербалайфа» (средства для похудения). Биодобавки продавала компания «Ахлама», директором которой и был Сурис.

Получила известность история похищения Суриса в 2005 году.

«Двое неизвестных, заломив руки своему «спутнику», выволакивали его из подъезда. Крики иностранца: «Я Борис Сурис! Меня похищают!» — не спасли несчастного. Его насильно втолкнули, как потом выяснилось, в его же автомобиль «ГАЗ-31028» белого цвета с тонированными стеклами, за руль сел один из похитителей, и машина скрылась с места происшествия», — писала «Российская газета».

Сообщалось, что за Суриса требовали в качестве выкупа 2 миллиона долларов. Родственники Суриса обратились в милицию. В итоге бизнесмена освободили. Милиционеры не разглашали подробностей, но признавали, что преступников не задержали.

«Коммерсантъ» писал, что злоумышленники сами отпустили Бориса. Тот рассказал, что его «долго везли куда-то на машине и высадили на Московской трассе, потом он на маршрутках добрался до Питера».

Уплатили ли выкуп за Суриса — неизвестно. Отец Бориса отвечать на вопрос не захотел.

Ресторан в Куропатах — не первый совместный бизнес Бориса Суриса и Леонида Зайдеса.

Их имена в числе учредителей ООО «МАГ 2000» в Киеве. Компания занимается производством пластиковых елок. Филиал компании находится и в Беларуси — в Слуцке, родном городе Зайдеса.

Кроме наших героев учредителями этой компании являются несколько граждан Польши.

Те же поляки, как оказалось, наряду с Сурисом и Зайдесом, — совладельцы еще одного предприятия в Украине. ООО «СК Б.Т.С.» занималось строительными работами и перевозкой грузов. Правда, сегодня эта компания в процессе ликвидации.

А в отношении компании «МАГ 2000» началось досудебное расследование. Некие должностные лица из компании Суриса и Зайдеса подозреваются в причинении государству ущерба в размере полмиллиона гривен (около 20 тысяч долларов).

Также Борис Сурис значится как учредитель компании «ДСМ-инвест», которая находится в Санкт-Петербурге и занимается недвижимостью.

В настоящее время Сурис числится директором петербургского ООО «Ренессанс», специализирующегося на инвестициях. Любопытно, что учредитель «Ренессанса» — компания «Тебридж холдинг» — зарегистрирована в солнечной Панаме.