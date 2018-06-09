Эксперт: Одна и та же семья сможет рассчитывать на субсидию и должна будет платить ЖКУ по полной стоимости

Кому государственная поддержка на оплату коммунальных услуг не поможет.

В Беларуси стало больше людей, которые могут рассчитывать на безналичные субсидии для частичной оплаты основных жилищно-коммунальных услуг.

К категории семей, чьи затраты на оплату коммуналки превышают 15% совместного дохода в сельской местности и 20% в городах, которые с 2016 года могут получить безналичную субсидию на оплату ЖКУ, добавили тех, кто живет в съемном жилье, и тратит столько же на оплату коммуналки, семьи с маленькими детьми, ухаживающие за людьми с инвалидностью и пожилыми.

Семьям с детьми до 3 лет и детьми с инвалидностью и те, кто ухаживает за людьми с инвалидностью и пожилыми, не нужно будет собирать дополнительные документы, субсидии им будут предоставлять на основании данных информационных ресурсов Минтруда и соцзащиты. Остальные граждане из списка должны будут писать заявления с просьбой получить поддержку.

Те, кого по правилам декрета №1 включат списки плательщиков полной стоимости ЖКУ, с января 2019 года не смогут получать государственную поддержку на компенсацию оплаты коммунальных платежей. Но члены их семей, которые живут с ними вместе – если они подходят по названные в указе 225 категории – будут иметь право получать субсидии.

Поможет ли новый список получателей субсидий всем уязвимым категориям населения, читайте здесь.