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Политика
09.06.2018
Трамп продлил санкции против Лукашенко и белорусских чиновников

В списке 10 человек. Сообщается, что их «действия и политика продолжают создавать исключительную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США».

Президент США Дональд Трамп принял решение о продлении на год действия американских санкций против ряда граждан Беларуси и членов правительства страны. Они будут действовать до июня 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Действия и политика определенных членов правительства Беларуси и других лиц продолжают создавать неординарную и исключительную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США, — говорится в заявлении Белого дома. — По этой причине национальная чрезвычайная ситуация, объявленная 16 июня 2006 года, и меры, принятые в этот день для решения этой чрезвычайной ситуации, должны действовать до 16 июня 2018 года».

Сейчас в списке десять человек: Александр Лукашенко, Виктор Лукашенко, Лидия Ермошина, Виктор Голованов, Виктор Шейман, Дмитрий Павличенко, Степан Сухоренко, Александр Зимовский, Владимир Наумов и Наталья Петкевич.

Напомним, санкции в отношении Александра Лукашенко и ряда чиновников и членов их семей, были введены 16 июня 2006 года Джорджем Бушем после президентский выборов в Беларуси, в США и ЕС признали недемократичными.

Указом блокируется собственность и право на собственность в США, счета и возможность финансовых операций. Американским компаниям и частным лицам запрещено заключать сделки с этими должностными лицами, напоминает TUT.BY.

Также США с 2006 года вводили санкции против белорусских предприятий. В 2015 году действие санкций было приостановлено.

 
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