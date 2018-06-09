Шнур – о разводе: «Бесполезно клеить чашку, если женщина задумала стащить весь сервиз»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал свой развод.

— Когда мы говорили с тобой год назад, ты сказал: «Матильда не сделала меня лучше, она меня просто спасла». Сейчас вы решили развестись. Что произошло за эти 12 месяцев? — поинтересовался Esquire.

— Столько всего, что можно книгу написать.

— Чувствуешь себя виноватым в разводе?

— Экзистенциальное чувство вины присуще любому человеку.

— Озлобленные читательницы пишут тебе в комментариях — «доб***довался». Причина в этом?

— К сожалению, нет.

— Матильда ушла от тебя?

— К сожалению, да.

— Ты как-то пытался эту чашку склеить? Вернуть отношения?

— Да, но бесполезно клеить чашку, если женщина задумала стащить весь сервиз.

— К кому же можно уйти от Шнура?

— Да сам голову сломал.

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