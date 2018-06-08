Оптимизм дня. Евразийский банк развития улучшил прогноз экономического роста Беларуси

Прогнозы были изменены по итогам І квартала 2018-го.

Евразийский банк развития опубликовал июньский макрообзор «Страны ЕАБР: в поисках новых драйверов роста». Авторы доклада пересмотрели в положительную сторону прогноз экономического роста для Беларуси с запланированных 2,6% до 3,7%.

Как сообщается в макрообзоре, прогноз для Беларуси был изменен на фоне более активного, чем ожидалось, роста экономической активности в І квартале.

В ЕАБР отметили, что экономический рост в нашей стране потенциально может обеспечиваться высокими ценами на энергетическое сырье и положительной внешнеторговой конъюнктурой.

По данным аналитиков Евразийского банка развития, прогноз экономического роста России в 2018 году с 2% до 1,8%.

Потенциальным драйвером более высокого экономического роста в странах, чьи экономики проанализировали авторы доклада, может стать снижение доли теневого сектора. По данным МВФ, доля теневой экономики в Беларуси составляет 32,4% ВВП.