Не приближаться к Чечне, не говорить о геях, не искушать патриотов

Как страны, с которыми у России обострились отношения, готовят к приезду на ЧМ-2018 своих болельщиков. Опыт США, Великобритании, Украины.

Чемпионата мира по футболу, в котором принимают участие 32 страны, начнется в России 14 июня. Более половины билетов (54%) купили иностранцы, рассказал представитель ФИФА.

По его информации, всего через сайт организации уже продано более 2 млн билетов. Больше всего российские стадионы из иностранцев посетят болельщики из США: они купили почти 87 тысяч билетов.

В Бразилии купили около 72 тысячи билетов на чемпионат, в Колумбии — 64 тысячи. Кроме того, по 60 тысяч билетов купили футбольные фанаты из Германии, Мексика и Аргентины.

По данным СМИ, в Россию приедут около 100 тысяч китайских болельщиков, и только 10 тысяч — из Великобритании.

США. «Дважды подумать», прежде чем ехать в Россию

По данным заместителя посла США в России Энтони Годфри, чемпионат мира посетят около 35 тысяч болельщиков из США, хотя национальная сборная не смогла отобраться на финальную часть чемпионата.

За два месяца до начала турнира в Белом доме посоветовали американцам «дважды подумать», прежде чем ехать летом в Россию на чемпионат мира.

В администрации президента уточнили, что из-за сокращения числа дипломатов американские консульства не сумеют полноценно обеспечивать помощь своим гражданам в ходе соревнований.

— Бывают несчастные случаи, болезни, и их нужно вывозить по воздуху. Мы не предполагаем, что случатся какие-то крупные инциденты, нас волнуют именно эти более серьезные случаи, — цитирует неназванного представителя Белого дома британский The Guardian.

Комментируя заявления американских чиновников, в российском посольстве заявили, что «кто-то в Вашингтоне очень сильно испугался», когда увидел статистику покупки билетов на чемпионат мира. Уже тогда, в апреле, большинство билетов среди иностранцев на трибуны купили американские болельщики.

— Несмотря на массированную русофобскую кампанию в ведущих американских СМИ, а может и благодаря ей, интерес к нашей стране растет. Американцы хотят увидеть своими глазами, как обстоят дела в России на самом деле, — сказали в российском посольстве.

Великобритания. Гитлер, беспорядки и взломанные смартфоны

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон, выступая в парламенте в конце марте, заявил, что ЧМ по футболу в России напомнил ему об Олимпиаде 1936 года, которая проходила в гитлеровской Германии.

— Это вызывающая тошноту перспектива, думать, что Путин использует это спортивное событие для того, чтобы прославиться, — сказал Джонсон. Тем не менее, по его словам, было бы неверно наказывать за это британских болельщиков или команду.

Затем МИД Великобритании выпустил собственный справочник для болельщиков, собирающихся на ЧМ в Россию. В частности, туристам рекомендовано по возможности избегать посещения таких российских регионов, как Чечня, Дагестан и Ингушетия.

Кроме того, британским гражданам советуют не приближаться к границе с Донецкой и Луганской областями, где происходят военные действия.

Кроме того, британцам посоветовали не садиться в автомобиль с незнакомцами, не носить с собой все имеющиеся ценности, выучить несколько фраз на русском языке.

Особое внимание британские власти уделили подготовке болельщиков-гомосексуалистов, отметив при этом, что проблемы, с которыми могут столкнуться фанаты, не повод не ехать в Россию.

— С 2013 года [в России] запрещается пропаганда «нетрадиционных сексуальных отношений» среди несовершеннолетних, в том числе разговоры о проблемах гомосексуализма или прав гомосексуалистов, что фактически запрещает публичную демонстрацию прав ЛГБТ. Такой закон также в целом поддерживается населением из-за консервативных и христианских православных убеждений, — говорится в сообщении.

Центр правительственной связи Великобритании также предупредил болельщиков об опасности подключения по Wi-Fi в отелях чемпионата мира-2018.

Фанатам не рекомендуют оставлять смартфоны или планшеты в сейфах из-за того, что они могут быть сломаны.

— К сожалению, Великобритания подготовила целый ряд инструкций относительно того, как британским болельщикам стоит употреблять алкогольные напитки в ходе чемпионата мира по футболу, отметив, что лучше с русскими не соревноваться на эту тему, — сказала представитель МИД Мария Захарова.

По словам представителя российского МИДа, в ведомстве наслаждаются рекомендациями, которые выходят то в одной, то в другой стране «якобы на платформах НПО, которые представляют гражданское общество, за которыми стоит государственное финансирование».

Вероятно, Захарова имеет в виду памятку, которую выпустил британский таблоид The Sun. В ней действительно приводятся советы для тех болельщиков, которые намерены пить алкоголь в России.

Как рассказал представитель посольства Великобритании, на первенство мира приедут около 10 тысяч британских болельщиков.

Несколько радикально настроенных английских группировок болельщиков собираются отправятся на чемпионат, чтобы устроить беспорядки.

По информации газеты Times, полиция Великобритании попросила болельщиков, собирающихся в России, воздержаться от провокаций. Отмечается, что английских фанатов предупредили о «высоких патриотических чувствах» среди россиян.

По данным британской прессы, власти Великобритании обсудили с США и союзниками в Европе возможность бойкота мирового первенства в России на фоне отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Однако официальных заявлений по этому поводу не было.

Украина. «Серьезные угрозы для личной безопасности...»

В середине мая Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендовало гражданам страны не ездить в Россию на соревнования, подчеркнув, что пребывание на территории России «связано с серьезными угрозами для личной безопасности».

— Российские силовые структуры и карательные органы прибегают к задержаниям и обвинениям в шпионской или террористической деятельности, который совершают против украинцев другие провокационные действия... Россия прибегает к порочной практике ограничения или вообще отказа в доступе к задержанным гражданам Украины консулов ​​и адвокатов. Возможности консульской защиты граждан Украины на территории государства-агрессора в настоящее время — ограничены, — заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В начале мая с таким же призывом выступил официальный представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. По его словам, есть риски провокаций со стороны российских спецслужб против украинцев.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины приняла речение отказаться от трансляций чемпионата. Кроме того, в Верховную раду был внесен законопроект о запрете телетрансляций с ЧМ-2018.

Как говорится в пояснительной записке к документу, инициатива станет «актуальным и эффективным инструментом для недопущения популяризации в Украине государства-агрессора».

Федерация футбола Украины сообщила, что не будет проводить аккредитацию журналистов на ЧМ-2018.

По информации ФИФА, на данный момент граждане Украины приобрели около пяти тысяч билетов на матчи чемпионата.