В Бресте с крыши многоэтажного дома упала 16-летняя выпускница

Трагедия произошла 7 июня, в субботу девушка должна была сдать последний экзамен.
— Несчастный случай произошел на улице Пионерской. Труп девушки обнаружили в 21.25. Она росла в благополучной семье. Предсмертной записки не обнаружено. Девушка оканчивала школу и 9 июня сдавала бы последний экзамен. Проживала в другом районе города, — сообщил подробности трагедии официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Брестским межрайонным отделом Следственного комитета по факту происшествия проводится проверка.
Телефоны экстренной психологической помощи
Общенациональная «Детская телефонная линия»: 8 801 100 16 11
Минск
для взрослых: 8 017 290 44 44, 8 017 290 43 70
для детей и подростков: 8 017 246 03 03
Минская область
8 017 202 04 01
Брест
8 016 240 62 26
Витебск
8 021 261 60 60
Гомель
8 023 231 51 61
Гродно
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Могилев
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