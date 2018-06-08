В Бресте с крыши многоэтажного дома упала 16-летняя выпускница

Трагедия произошла 7 июня, в субботу девушка должна была сдать последний экзамен.

— Несчастный случай произошел на улице Пионерской. Труп девушки обнаружили в 21.25. Она росла в благополучной семье. Предсмертной записки не обнаружено. Девушка оканчивала школу и 9 июня сдавала бы последний экзамен. Проживала в другом районе города, — сообщил подробности трагедии официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Брестским межрайонным отделом Следственного комитета по факту происшествия проводится проверка.

Телефоны экстренной психологической помощи

Общенациональная «Детская телефонная линия»: 8 801 100 16 11

Минск

для взрослых: 8 017 290 44 44, 8 017 290 43 70

для детей и подростков: 8 017 246 03 03

Минская область

8 017 202 04 01

Брест

8 016 240 62 26

Витебск

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