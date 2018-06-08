«Юнисон» и китайская компания Zotye подписали на выпуск 30 тысяч электромобилей

Сумма сделки составит $ 560 млн.

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Соглашение на общую сумму в $ 560 млн между белорусско-британским предприятием «Юнисон» и китайской компанией Zotye International Automobile Trading об организации в Беларуси производства электромобилей подписано в Циндао, сообщает БЕЛТА.

Документ предусматривает организацию в Беларуси сборочного производства 30 тысяч электромобилей марки ZOTYE с высокой степенью локализации до 2022-го для последующей эксклюзивной поставки продукции на рынки стран СНГ.

Напомним, что ранее заместитель премьер-министра Владимир Семашко рассказал о планах произвести и продать 40-70 тысяч электромобилей. По словам чиновника, подготовлен соответствующий проект указа, который в ближайшее время будет внесен в Администрацию президента.