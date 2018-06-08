Погода в выходные: жарко, преимущественно без дождей

Прогноз погоды на ближайшие дни.

9 июня ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью по востоку Могилевской области небольшие кратковременные дожди. Ветер неустойчивый слабый.

Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +8..+14°С, по северо-востоку +3..+7°С; во второй половине дня повысится до 18..+24°С, в юго-западных районах +25..+28°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится, сообщает сайт Гидрометцентра.

10 июня ожидается преимущественно без осадков погода. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, по северо-востоку +4..+6°С; максимальная днем +18..+25°С, по юго-западу +26..+28°С.

11 июня преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по юго-западу и северу страны возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем +22..+28°С, по юго-западу +29..+30°С.

Гидрометцентр предупреждает: в связи с длительным периодом сухой погоды в лесах Беларуси сохраняется высокая пожарная опасность. Находясь на природе, будьте осторожны с огнем!