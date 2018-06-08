.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Цифра дня. Сколько купили и продали валюты белорусы с начала года
Трамп призвал вернуть Россию в G8
Погода в выходные: жарко, преимущественно без дождей
Умер известный белорусский ученый Михась Мушинский
Батура пра рэстаран ля Курапат: «А што бачыць? Увесь свет такі. Жыццё ж працягваецца»
Суриков назвал сумму, сколько Беларусь должна России
Прэзыдэнты Аўстрыі і Нямеччыны прыедуць на адкрыцьцё мэмарыялу ў Трасьцянцы
В аэропорту задержана девушка, которую обвиняют в вербовке белорусок для проституции в Турции
Кремлевский мамковед: «АП хотела как лучше, а получилось как всегда на букву «х»
Секрет успеха казахской экономики. В двух предложениях
Музей истории ГУЛАГа: информацию о репрессированных уничтожают по секретному приказу
Жителя Техаса укусила отрубленная голова змеи
Как война повлияла на торговлю Беларуси с Сирией?
Обложка дня. Президент – в отражении король
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Молодые белорусы: «Впервые побывали в Японии. Вместе с восхищением есть и разочарование»
«Белорусы только начинают понимать, что и в Польше можно заработать»
Ковалкин: Громкие истории с взятками на высоком уровне — это лишь верхушка айсберга
КГБ задержал несколько должностных лиц высокого уровня
10 негласных правил в сексе

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Путин на двух языках просит не перебивать его: «Дайте мне сказать, в конце концов»
«Каждому чиновнику надо неделю побыть простым работягой»
Женщину — лучшего механизатора уволили и забрали трактор «от президента»
Кто виноват, что мы не с вами? Письмо европейцам
Кого молодежь предпочитает Александру Лукашенко
«Раньше колбасы брали палками, сейчас покупают по 200–300 граммов»
«Бей всех советских…» Борисовский голодный бунт
Почему дача убивает
Канкан для Хрущева: «В Советском Союзе мы привыкли любоваться лицами, а не задницами!»
Выкладчык Вайсковай акадэміі: Наш старажытны герб «Пагоня» мае безумоўна ваенны складнік
Як каля месца масавых расстрэлаў зьявіўся рэстаран
«В постели с белорусом»: Выходит книга про особенности национального секса
5 фактов о Ровнейко – помощнике президента, задержанном за взятку в 200 тысяч долларов
Как Сталин расправился с инвалидами войны
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Гусиный променад по-белорусски
Бурные объятия олигарха и певицы на «Белагро-2018»
Фестиваль национальных культур в одном фото
В кабинете замминистра спорта и туризма есть автомат и винтовка
Белорусская топ-модель: из Канн – в Раков
Сотні вернікаў прынялі ўдзел у працэсіі Божага Цела ў Гродне
Сара едет. На Бали!
Город, где об изображение Путина вытирают ноги
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
08.06.2018
Салiдарнасць
Погода в выходные: жарко, преимущественно без дождей

Прогноз погоды на ближайшие дни.

9 июня ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью по востоку Могилевской области небольшие кратковременные дожди. Ветер неустойчивый слабый.

Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +8..+14°С, по северо-востоку +3..+7°С; во второй половине дня повысится до 18..+24°С, в юго-западных районах +25..+28°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится, сообщает сайт Гидрометцентра.

10 июня ожидается преимущественно без осадков погода. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, по северо-востоку +4..+6°С; максимальная днем +18..+25°С, по юго-западу +26..+28°С.

11 июня преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по юго-западу и северу страны возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем +22..+28°С, по юго-западу +29..+30°С.

Гидрометцентр предупреждает: в связи с длительным периодом сухой погоды в лесах Беларуси сохраняется высокая пожарная опасность. Находясь на природе, будьте осторожны с огнем!

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:1)
Главное
Чему Лукашенко мог бы поучиться у Путина
«Следующий кабак в Тростенце?» Страницу владельца ресторана в Куропатах засыпали комментариями
Что увидел Павел Якубович в жодинской тюрьме, где умирали заключенные
«Белорусы только начинают понимать, что и в Польше можно заработать»
Шендерович: «Какой к дьяволу Грибоедов?»
«В постели с белорусом»: От «стервозности» лечили эротическим массажем


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY