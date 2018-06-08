Разговорчики в сети: «Берегите женщин, мать вашу!»

Белорусы — о возможном повышении пенсионного возраста для женщин и урезании больничных.

Власти рассматривают возможность продолжить повышение пенсионного возраста после 2022 года. По информации БелаПАН, об этом было заявлено на этой неделе в Совете Республики, где рассматривался вопрос дефицита Фонда социальной защиты населения.

— Предложение, которое было озвучено в Совете Республики, заключается в том, чтобы продолжить повышение пенсионного возраста для женщин. Новый этап повышения пенсионного возраста в этом случае может начаться в 2023 году, — сообщил собеседник агентства в парламентских кругах.

Отметим, что начиная с 2017 года, в Беларуси пенсионный возраст для женщин и мужчин повышается ежегодно на шесть месяцев. В результате к 2022 году пенсионный возраст женщин должен вырасти до 58 лет, а мужчин — до 63 лет. Новое предложение предусматривает увеличение к 2032 году пенсионного возраста женщин до 63 лет, сравняв его с мужским.

Также с целью снижения расходов ФСЗН в Совете Республики рассматривался вопрос об изменении подходов к оплате больничных. В частности предлагается не оплачивать больничные работникам в связи с общим заболеванием или травмой в быту первые три календарные дня, а оплачивать их только с четвертого дня временной нетрудоспособности.

«Повышением пенсионного возраста не удивлен. Скорее бы удивился повышением уровня жизни»

Байнет тут же отреагировал на эту новость. «То есть, уносить вперед ногами должны с работы, а еще лучше, чтобы умирали в первый день пенсии», — отмечают комментаторы на дискуссионной площадке talks.by.

Некоторые вспомнили: принимая предыдущее решение о повышении, власти упирали на желание самих белорусов работать дольше.

«Трудящиеся» всё никак не успокоятся, оборвали телефоны и заспамили почту с просьбами поднять пенсионный возраст», — язвят они.

Хотя нашлись и те, кто так действительно думает:

«Женщины и сами не против, чтобы их пенсионный возраст уравняли с мужским. С учетом того, что по природе они живут на 5-7 лет дольше. Можно было бы даже мужчинам оставить пенсионный возраст 63 года, а женщинам установить 65. Это было бы справедливо».

«В Европе пенсионный возраст намного выше, почему он должен быть ниже у нас?» — приводят комментаторы аргументы в пользу решения властей.

На что получают ответ:

«В Европе уровень и продолжительность жизни на несколько порядков выше».

«Отличный ход. И вообще надо, как у наших «братьев»-китайцев: пенсии получают только госчиновники, а об остальных еще живущих заботятся родственники. Глядишь, и тема повышения пенсионного возраста сама отпадет. Да и экономия для бюджета сумасшедшая».

«Повышением пенсионного возраста не удивлён. Я бы скорее удивился, если бы у государства были подвижки в сторону повышения уровня жизни людей».

«Зачем тогда мне этот Фонд, если больничного не заплатят, а до пенсии я не доживу?»

«Урезать пенсии силовикам, министрам и т.д. — может, появятся средства в ФСЗН?»

«Интересно, хватит наглости после этого плявузгать языком о социальной ориентированности государства, где уже и больничный не хотят оплачивать».

Виктор Горбачёв: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Чего же не повышать?»

Предприниматель Виктор Горбачёв также очень эмоционально отреагировал на эту новость. Вот что он пишет на своей странице в Фейсбуке:

«Всё выше и выше. Власти Беларуси не успокаиваются. Рассматривают вопрос повышения пенсионного возраста. Для женщин. И только. Ибо. Ибо, если поднять и мужчинам — то это уже будет смешным. Мужики столько в среднем не живут уже. А вот женщины? Другое дело!

Средняя продолжительность жизни женщин в Беларуси — 77/78 лет. Так что ими и займутся. Да и больше их в стране, чем мужиков, и живут дольше. И вообще! Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Чего же не повышать?

Да и как не поднять-то? Если всё это по просьбе трудящихся и самих женщин. Не сидится им дома! Желают трудиться и трудиться. Чтобы потом! Как что? На большую пенсию по миру ездить. Путешествовать. Отдыхать.

Вот власть и обратила свой взор на эту группу населения. Женщин… Так что, ждём-с! И да. Принцип разделяй и властвуй действует всегда и везде. Мужики будут молчать, когда власть будет заниматься женщинами. А? Так и живём. Одну группу душат — другая молчит. Потом другую душат, ибо, задушенная ранее, уже голоса и не подаст. Как говорится, для властей бабло важнее всего остального.

Берегите женщин, мать вашу!»