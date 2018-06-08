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Комментарии
08.06.2018
Вероника Белова
Чему Лукашенко мог бы поучиться у Путина

Конечно, Владимир Владимирович — тот еще пример для подражания. Но кое-что белорусский президент у российского коллеги мог бы перенять. Например, хорошие манеры и то, как следует вести себя в обращении с женщиной.

Культуру общения президент России продемонстрировал во время прошедшей 7 июня прямой линии. И даже поучил, как себя вести, губернаторов регионов.

Этот эпизод случился во время видеозвонка многодетной материи из Томска. Женщина жаловалась, что ей не выделяют земельный участок, хотя она давно стоит на очереди. Пытаясь разобраться в вопросе, Путин переадресовал его губернатору Томской области Сергею Жвачкину.

Тот, в свою очередь, выразил мнение, что некие «чиновники» не смогли объяснить женщине все тонкости региональных программ.

— Я обязательно встречусь с ней, чтобы рассказать о ситуации. Думаю, мы решим ее очень скоро, — сказал губернатор.

— Не с «ней», а с Натальей Николаевной, — поправил Жвачкина президент, намекнув на правила этикета...

В целом же общение Путина было вполне корректным, как к людям, задававшим вопросы, так и к чиновникам — он ко всем обращался исключительно на «вы» и не устраивал публичных разносов.

В принципе, такое поведение восокопоставленного должностного лица вполне естественно и в обычной ситуации не должно вызывать удивления. Вот только белорусы привыкли несколько к иной манере общения президента. Для многих уже стало обыденностью, что руководитель страны может «тыкать» собеседнику, даже если он старше, а также позволять себе распекать подчиненных, еще не разобравшись в ситуации.

Достаточно вспомнить, как Александр Лукашенко общался с легендарным футбольным тренером Эдуардом Малофеевым в феврале этого года. Он не переставая тыкал заслуженному наставнику и даже в его присутствии упоминал о нем в третьем лице, когда обращался к руководителю Белорусской федерации футбола Сергею Румасу (тоже, кстати, на «ты»).

— Давай вот найдем время, чтоб не было потом разговоров, что кого-то не выслушали, чего-то не сделали. Он [Малофеев] соберется с мыслями, пригласит, кого надо. Распишет все и мне, и тебе, если ты останешься еще. Я пока до выборов буду работать еще, — заявил Лукашенко.

Ну а то, что иногда позволяет себе глава Беларуси в общении с женщинами, вообще на грани. Памятна его реакция на вопрос Марины Коктыш по поводу политзаключенных на пресс-конференции в декабре 2011 года.

Марина Коктыш отказалась спать с Александром Лукашенко

Прервав журналистку на полуслове, когда та попыталась уточнить будет ли он лучше спать, если арестованные экс-кандидаты напишут прошение о помиловании, Лукашенко похабно пошутил: «Чтобы понять, как я сплю, со мной надо спать».

И в той связи, конечно, главе Беларуси стоило бы взять несколько уроков хороших манер у своего российского коллеги.

 
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