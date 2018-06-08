Умер известный белорусский ученый Михась Мушинский

Известный белорусский критик, литературовед и текстолог Михась Мушинский скончался сегодня в Минске на 88-м году жизни.

Михась Мушинский. Фото: Игорь Кузнецов

Михаил (Михась) Мушинский родился в 1931 году в деревне Мокрое Быховского района. В 1956-м, через год после окончания филологического факультета БГУ, он пришел в Институт литературы Академии наук Беларуси, где работал практически до самой смерти. Защитил докторскую диссертацию по филологии (1978), был избран членом-корреспондентом Национальной академии наук Беларуси (1991).

Михась Мушинский — автор 12 индивидуальных монографий, в которых он исследовал творчество Якуба Коласа, Максима Горецкого, Михася Зарецкого и других белорусских писателей, занимался исследованием отечественной критики и литературоведения. Его последней книгой стал «Летапіс жыцця і творчасці Якуба Коласа», который вышел в 2012 году. Объем этой книги, в которой жизнь классика белорусской литературы представлена едва ли не день за днем, составил более 1,1 тысячи страниц.

В Академии наук Михась Мушинский долгие годы руководил сектором (потом отделом) изданий и текстологии. Под его руководством вышли 13 научно комментированных собраний сочинений (Янки Купалы, Якуба Коласа, Максима Богдановича и других).

О месте и дате прощания с Михасем Мушинским будет известно позже.