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Комментарии
08.06.2018
Шендерович: «Какой к дьяволу Грибоедов?»

Известный публицист поясняет, почему не слушает «прямые эфиры» Владимира Путина.

— С 2014 года мне кажется совершенно не интересным, что говорит Путин, — рассуждает Виктор Шендерович на Эхе Москвы. — С 2014 года Россия — изгой, международный агрессор. Мы выброшены из цивилизованного мира.

Экономика стагнирует, и это лучший вариант, что стагнирует, а не рушится. Инвестиций никаких не будет. Мозги утекают. Капиталы утекают. Уровень коррупции сечинско-габонский.

Все очевидно. По-другому не будет при Путине. Какая к черту разница, что он скажет! Референты ему сейчас подсказали цитаты: Эйнштейн, Грибоедов. Референты постарались. Интеллигентных цитат набрали.

Какой к дьяволу Грибоедов? Какая разница, что он процитировал Грибоедова.

Орехъ: «Что такое говядина? Дорогие мои, я понимаю, что не у всех есть ум»

 
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