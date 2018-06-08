Почему нижнее белье прибавило в размере

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Батура пра рэстаран ля Курапат: «А што бачыць? Увесь свет такі. Жыццё ж працягваецца»
Суриков назвал сумму, сколько Беларусь должна России
Прэзыдэнты Аўстрыі і Нямеччыны прыедуць на адкрыцьцё мэмарыялу ў Трасьцянцы
В аэропорту задержана девушка, которую обвиняют в вербовке белорусок для проституции в Турции
Кремлевский мамковед: «АП хотела как лучше, а получилось как всегда на букву «х»
Секрет успеха казахской экономики. В двух предложениях
Музей истории ГУЛАГа: информацию о репрессированных уничтожают по секретному приказу
Жителя Техаса укусила отрубленная голова змеи
Как война повлияла на торговлю Беларуси с Сирией?
Обложка дня. Президент – в отражении король
Беларуская пенсія: свеціць, але не грэе
Почему дело погибшего в Печах солдата еще не дошло до суда
Глава СК об Арбузове: Человек посидел, подумал, начал гасить ущерб
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Молодые белорусы: «Впервые побывали в Японии. Вместе с восхищением есть и разочарование»
«Белорусы только начинают понимать, что и в Польше можно заработать»
Ковалкин: Громкие истории с взятками на высоком уровне — это лишь верхушка айсберга
КГБ задержал несколько должностных лиц высокого уровня
10 негласных правил в сексе

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Женщину — лучшего механизатора уволили и забрали трактор «от президента»
Кто виноват, что мы не с вами? Письмо европейцам
Кого молодежь предпочитает Александру Лукашенко
«Раньше колбасы брали палками, сейчас покупают по 200–300 граммов»
«Бей всех советских…» Борисовский голодный бунт
Почему дача убивает
Канкан для Хрущева: «В Советском Союзе мы привыкли любоваться лицами, а не задницами!»
Выкладчык Вайсковай акадэміі: Наш старажытны герб «Пагоня» мае безумоўна ваенны складнік
Як каля месца масавых расстрэлаў зьявіўся рэстаран
«В постели с белорусом»: Выходит книга про особенности национального секса
5 фактов о Ровнейко – помощнике президента, задержанном за взятку в 200 тысяч долларов
Как Сталин расправился с инвалидами войны
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Бурные объятия олигарха и певицы на «Белагро-2018»
Фестиваль национальных культур в одном фото
В кабинете замминистра спорта и туризма есть автомат и винтовка
Белорусская топ-модель: из Канн – в Раков
Сотні вернікаў прынялі ўдзел у працэсіі Божага Цела ў Гродне
Сара едет. На Бали!
Город, где об изображение Путина вытирают ноги
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Коктейль
08.06.2018
Наталья Нефедова, Газета.Ру
Почему нижнее белье прибавило в размере

Как индустрия моды перестраивается на разнообразие и бодипозитив.

Женщины красивы, независимо от размера одежды, который они носят — эту мысль вот уже несколько лет продвигают в массы сторонники идей бодипозитива. Она уже проникла в индустрию моды, а в последнее время захватывает самую чувствительную ее отрасль — производство нижнего белья и купальников. Спрос на такие товары растет, но предложение только начинает ему соответствовать.

Для справки: «идеология» бодипозитива предполагает любовь к своему телу, какая бы цифра ни была написана на этикетке вашей одежды. Казалось бы, что может быть проще создания нижнего белья большего размера и при этом своим дизайном не вызывающего ассоциаций с экипировкой парашютно-десантных войск?

До недавних пор красивое белье и, соответственно, купальники больших размеров можно было заказать по собственным меркам в онлайн-магазинах или купить в бутиках марок премиум-сегмента.

Странно, но факт: дизайнеры пренебрегали целым сегментом рынка одежды — интимный раздел начал подстраиваться под современные тенденции одним из последних.

До этого на протяжении десятилетий смены трендов, мышления и стереотипов нижнее белье меняло фасоны и расцветки, но почему-то не отходило от стандартных размеров. Во всей суматохе у женщин забыли поинтересоваться, что именно они сами бы хотели носить, и самостоятельно диктовали им параметры красоты.

Сейчас на рынке США происходят небольшие приятные изменения, которые спровоцировала знаменитость. Певица и преуспевающий предприниматель Рианна вызвала восторг у публики во всем мире еще в прошлом году, когда ее марка Fenty by Rihanna выпустила тональные основы для 40 оттенков кожи, начиная от самого светлого, заканчивая практически черным.

В мае 2018 года к одной из самых востребованных линеек косметической продукции в мире прибавилось еще одно направление, продвигающее разнообразие. Им и стало нижнее белье, в котором женщины всех размеров смогут почувствовать себя сексуальными.

Недоброжелатели подшучивали, что прибавившей в весе певице просто надоело искать в магазинах свой размер, поэтому она решила проблему раз и навсегда.

Даже если это так, то все те, кто раньше был вынужден мириться с дискомфортом из-за своего размера, теперь получили шанс почувствовать себя привлекательными без необходимости постоянно поправлять на себе белье. С приближением пляжного сезона, ежегодно поставляющего миллионы в кошельки владельцев фитнес-клубов, вопрос с подходящими купальниками для тех, чьи формы превышают размер XL, встает особенно остро.

Одна из самых высокооплачиваемых топ-моделей в США Эшли Грэм как раз является обладательницей размера плюс. Грэм всегда с готовностью демонстрирует свои формы для многочисленных фотосессий, но даже она не смогла заполучить купальник по размеру для съемки специального выпуска журнала Sports Illustrated в феврале 2018-го. Из пляжной фотосессии суммарно опубликовано 37 фотографий, и ни на одной из них грудь востребованной модели не помещается в верх бикини.

Пока одни пытаются бороться с проблемой, некоторые марки не собираются расширять размерную линейку по мистическим причинам, за что подвергаются гонениям в индустрии.

Например Victoria's Secret, устроители самого грандиозного модного шоу года, в 2017-м объявили о том, что шоу станет «разнообразнее чем когда-либо», но в итоге они подписали контракт с моделями с разным цветом кожи. Это хорошо, но парочка моделей размера плюс бы ввела бренд нижнего белья в современность. «Секрет Виктории» как будто пытался подлить масла в огонь и опубликовал на своем сайте моделей «классической» формы. Надпись ровно посередине «ваш идеальный размер» в этом контексте уже можно было трактовать двояко.

После прошедшего в ноябре показа марки в Шанхае Грэм в компании Крисси Тейген пририсовали себя на подиум в фотошопе — милый жест, который заставляет задуматься. Организаторы шоу многократно повторяли, что для них самым главным критерием при выборе модели становится энергетика девушки, ее коммуникабельность и физическое здоровье. Ни слова о размере, но соответствие требуемым параметрам считают негласным критерием.

Одна из постоянных «ангелов» марки Алессандра Амбросио в одном из интервью рассказала о своей подготовке к показам.

Помимо ежедневных тренировок и правильного питания с полным отказом от алкоголя, модель не употребляет твердую пищу в течение завершающих девяти дней подготовки и не пьет любые жидкости за 12 часов до шоу.

Скорее всего, в следующем году марка откажется от своих резких взглядов на стандарты красоты — в противном случае, бренду грозит резкий спад популярности и доходов.

5 июня даже конкурс «Мисс Америка», исторически славный полным отсутствием внимания к разнообразию женских фигур, заявил о смене правил проведения. В новом сезоне организаторы ждут участниц «всех форм и размеров», хотя и приняли решение отказаться от конкурса купальников.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 2 (оценок:1)
Главное
«Следующий кабак в Тростенце?» Страницу владельца ресторана в Куропатах засыпали комментариями
Что увидел Павел Якубович в жодинской тюрьме, где умирали заключенные
«Белорусы только начинают понимать, что и в Польше можно заработать»
Орехъ: «Что такое говядина? Дорогие мои, я понимаю, что не у всех есть ум»
«В постели с белорусом»: От «стервозности» лечили эротическим массажем
Молодые белорусы: «Впервые побывали в Японии. Вместе с восхищением есть и разочарование»


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY