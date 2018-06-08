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Суриков назвал сумму, сколько Беларусь должна России
По госкредитам около семи с половиной миллиардов долларов.
На пресс-конференции в пятницу посол России Александр Суриков озвучил, что это примерно 40 процентов от общего объема внешнего долга Беларуси. И подчеркнул, что Минск соблюдает договоренности по выплатам.
Также дипломат озвучил, что Россия не ведет переговоры о размещении на территории Беларуси своей военной базы.
— Если такой вопрос будет поставлен, то он будет обсуждаться, — добавил он, сообщает TUT.BY.
Кроме того, Суриков прокомментировал слухи о своей отставке:
— Интернет — хорошее дело. Но сколько там авторов, столько и точек зрения. Хорошо, что я не всегда все читаю. Если президент [России] решит, что моя деятельность должна быть закрыта, значит так надо.
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