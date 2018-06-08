.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Батура пра рэстаран ля Курапат: «А што бачыць? Увесь свет такі. Жыццё ж працягваецца»
Суриков назвал сумму, сколько Беларусь должна России
Прэзыдэнты Аўстрыі і Нямеччыны прыедуць на адкрыцьцё мэмарыялу ў Трасьцянцы
В аэропорту задержана девушка, которую обвиняют в вербовке белорусок для проституции в Турции
Кремлевский мамковед: «АП хотела как лучше, а получилось как всегда на букву «х»
Секрет успеха казахской экономики. В двух предложениях
Музей истории ГУЛАГа: информацию о репрессированных уничтожают по секретному приказу
Жителя Техаса укусила отрубленная голова змеи
Как война повлияла на торговлю Беларуси с Сирией?
Обложка дня. Президент – в отражении король
Беларуская пенсія: свеціць, але не грэе
Почему дело погибшего в Печах солдата еще не дошло до суда
Глава СК об Арбузове: Человек посидел, подумал, начал гасить ущерб
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Молодые белорусы: «Впервые побывали в Японии. Вместе с восхищением есть и разочарование»
«Белорусы только начинают понимать, что и в Польше можно заработать»
Ковалкин: Громкие истории с взятками на высоком уровне — это лишь верхушка айсберга
КГБ задержал несколько должностных лиц высокого уровня
10 негласных правил в сексе

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Женщину — лучшего механизатора уволили и забрали трактор «от президента»
Кто виноват, что мы не с вами? Письмо европейцам
Кого молодежь предпочитает Александру Лукашенко
«Раньше колбасы брали палками, сейчас покупают по 200–300 граммов»
«Бей всех советских…» Борисовский голодный бунт
Почему дача убивает
Канкан для Хрущева: «В Советском Союзе мы привыкли любоваться лицами, а не задницами!»
Выкладчык Вайсковай акадэміі: Наш старажытны герб «Пагоня» мае безумоўна ваенны складнік
Як каля месца масавых расстрэлаў зьявіўся рэстаран
«В постели с белорусом»: Выходит книга про особенности национального секса
5 фактов о Ровнейко – помощнике президента, задержанном за взятку в 200 тысяч долларов
Как Сталин расправился с инвалидами войны
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Бурные объятия олигарха и певицы на «Белагро-2018»
Фестиваль национальных культур в одном фото
В кабинете замминистра спорта и туризма есть автомат и винтовка
Белорусская топ-модель: из Канн – в Раков
Сотні вернікаў прынялі ўдзел у працэсіі Божага Цела ў Гродне
Сара едет. На Бали!
Город, где об изображение Путина вытирают ноги
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Политика
08.06.2018
Салiдарнасць
Суриков назвал сумму, сколько Беларусь должна России

По госкредитам около семи с половиной миллиардов долларов.

На пресс-конференции в пятницу посол России Александр Суриков озвучил, что это примерно 40 процентов от общего объема внешнего долга Беларуси. И подчеркнул, что Минск соблюдает договоренности по выплатам.

Также дипломат озвучил, что Россия не ведет переговоры о размещении на территории Беларуси своей военной базы.

— Если такой вопрос будет поставлен, то он будет обсуждаться, — добавил он, сообщает TUT.BY.

Кроме того, Суриков прокомментировал слухи о своей отставке:

— Интернет — хорошее дело. Но сколько там авторов, столько и точек зрения. Хорошо, что я не всегда все читаю. Если президент [России] решит, что моя деятельность должна быть закрыта, значит так надо.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1 (оценок:1)
Главное
«Следующий кабак в Тростенце?» Страницу владельца ресторана в Куропатах засыпали комментариями
Что увидел Павел Якубович в жодинской тюрьме, где умирали заключенные
«Белорусы только начинают понимать, что и в Польше можно заработать»
Орехъ: «Что такое говядина? Дорогие мои, я понимаю, что не у всех есть ум»
«В постели с белорусом»: От «стервозности» лечили эротическим массажем
Молодые белорусы: «Впервые побывали в Японии. Вместе с восхищением есть и разочарование»


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY