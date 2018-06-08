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Скандалы
08.06.2018
Салiдарнасць
В аэропорту задержана девушка, которую обвиняют в вербовке белорусок для проституции в Турции

Главным следственным управлением Следственного комитета расследуется уголовное дело о вербовке и вывозе за границу гражданок Беларуси для занятия проституцией.

Следствием установлено, что женщина, 1994 года рождения, с целью получения материальной выгоды от неустановленных иностранных лиц в период с начала 2017 до мая 2018 года осуществляла вербовку через интернет и содействовала в перевозке в Турцию в целях сексуальной эксплуатации не менее трех белорусок.

Обвиняемая была задержана в аэропорту во время попытки улететь из страны с очередной девушкой, сообщает пресс-служба СК.

Действия обвиняемой квалифицированы следствием по ч.2 ст.181 (вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение человека в целях эксплуатации) Уголовного кодекса. Применена мера пресечения в виде заключения под стражу, задержанная дает признательные показания и сотрудничает со следствием.

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