Кремлевский мамковед: «АП хотела как лучше, а получилось как всегда на букву «х»

Популярный политический Telegram-канал подвел итоги «Прямой линии» с Путиным.

«Не можем не отметить новый формат общения с народом – гарант контактирует теперь с нами, россиянами, в формате видеоблога! Одним словом, АП хотела как лучше, а получилось как всегда на букву «х» (не подумайте, что «хорошо»).

Плюсы и минусы соответствующие: наглядная переадресация вопросов исполнителям (президент пранкует с губернаторами) и полное отсутствие зрителей в зале (экспертный диалог). Вообще «Прямая линия» получилась невообразимо скучной и сырой.

Конечно, будет весело смотреть, как присевшие на бутылку губеры раздают экстренные поручения исполнителям, – хоть раз в году-то надо выслужиться или что-то полезное сделать – но в целом теперь образ Путина из «народного лидера» больше походит на «главу бюрократического аппарата», а это довольно крупная ошибка технологов Администрации Президента», – пишет «Кремлевский мамковед».