Музей истории ГУЛАГа: информацию о репрессированных уничтожают по секретному приказу

В России на основании засекреченного межведомственного приказа 2014 года уничтожают архивные учетные карточки со сведениями о репрессированных в СССР.

Об этом директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов сообщил советнику президента РФ, председателю Совета по правам человека (СПЧ) Михаилу Федотову, попросив его вмешаться в ситуацию.

Уничтожение карточек означает полное удаление информации о нахождении осужденных в системе ГУЛАГа, говорится в письме. Федотов в комментарии газете Коммерсантъ назвал сохранение документов, относящихся к периоду репрессий, важной задачей.

В Центре документации музея истории ГУЛАГа считают, что происходящее может иметь катастрофические последствия для изучения истории лагерей и получения данных о жертвах репрессий.

Роман Романов сообщил, что о факте уничтожения архивных карточек узнали из ответов МВД людям, которые занимаются изучением периода репрессий. Он пояснил, что если заключенный умирал в лагере, его личное дело отправлялось на бессрочное хранение. В случае освобождения человека дело уничтожалось, но составлялась архивная карточка, где указывались передвижение заключенного между лагерями и дата освобождения.

Первым об уничтожении карточек узнал один из партнеров музея, исследователь Сергей Прудовский, когда разыскивал информацию о репрессированном крестьянине Федоре Чазове, осужденном на пять лет лагерей и высланном в Магаданскую область. По словам Прудовского, в УМВД по Магаданской области ему сообщили, что личное дело заключенного было уничтожено еще в 1955 году согласно приказу тех лет.

Также выяснилось, что и архивная учетная карточка Чазова была уничтожена на основании межведомственного приказа под грифом «для служебного пользования» от 12 февраля 2014 года.

Приказ «Об утверждении наставления по ведению и использованию централизованных оперативно-справочных, криминалистических и разыскных учетов, формируемых на базе органов внутренних дел РФ» был подписан совместно МВД, Минюстом, МЧС, Минобороны, ФСБ, ФСКН, ФТС, ФСО, СВР, а также Генпрокуратурой и Государственной фельдъегерской службой.

В нем говорится, что карточки на осужденных хранятся до достижения людьми 80-летнего возраста. Так как срок хранения карточки на Чазова истек еще в 1989 году, его карточка была уничтожена, сообщили в МВД.

Как пояснил Прудовский, уголовные дела граждан хранятся в ФСБ либо в госархивах, но все они заканчиваются сведениями о приговоре. Информация о дальнейших передвижениях получившего срок в лагере зафиксирована только в учетных карточках. Таким образом, при их уничтожении установить эти данные невозможно.

Прудовский отметил, что количество осужденных в годы советских репрессий неизвестно. Только на 1937-1938 годы приходится более 1,7 млн арестов по политическим статьям. По подсчетам международного общества «Мемориал», общее число репрессированных может достигать 12 млн человек, отмечает newsru.com.

В Росархиве исследователю сообщили, что все документы об осужденных в советское время должны пройти экспертизу. При признании документа ценным он ставится на госучет и подлежит бессрочному хранению.

Глава СПЧ Михаил Федотов пообещал «Коммерсанту» разобраться с ситуацией. Он отметил, что правозащитники всегда будут отстаивать сохранение архивных материалов, которые содержат очень важную историческую информацию.