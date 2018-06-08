.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Музей истории ГУЛАГа: информацию о репрессированных уничтожают по секретному приказу
Жителя Техаса укусила отрубленная голова змеи
Как война повлияла на торговлю Беларуси с Сирией?
Обложка дня. Президент – в отражении король
Беларуская пенсія: свеціць, але не грэе
Почему дело погибшего в Печах солдата еще не дошло до суда
Глава СК об Арбузове: Человек посидел, подумал, начал гасить ущерб
«Мы пока об этом не думали». Путин ответил на вопрос об освобождении Сенцова
Путину на прямой линии показали мем с Путиным. Фотофакт
Лукашенко потребовал навести железный порядок еще в одной структуре
Глава СК: По делу о насилии в минском интернате признаны потерпевшими 20 детей
Подробности «тюремных сделок ИК-5»: что интересовало французов
Зьмены ў закон «Аб масавых мерапрыемствах» ухвалілі за 10 хвілін
Преимущественно без дождей, в субботу по югу до +28°С
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Молодые белорусы: «Впервые побывали в Японии. Вместе с восхищением есть и разочарование»
«Белорусы только начинают понимать, что и в Польше можно заработать»
Ковалкин: Громкие истории с взятками на высоком уровне — это лишь верхушка айсберга
КГБ задержал несколько должностных лиц высокого уровня
10 негласных правил в сексе

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Женщину — лучшего механизатора уволили и забрали трактор «от президента»
Кто виноват, что мы не с вами? Письмо европейцам
Кого молодежь предпочитает Александру Лукашенко
«Раньше колбасы брали палками, сейчас покупают по 200–300 граммов»
«Бей всех советских…» Борисовский голодный бунт
Почему дача убивает
Канкан для Хрущева: «В Советском Союзе мы привыкли любоваться лицами, а не задницами!»
Крушение советского «Титаника»
Легендарный вратарь: вылет сборной Беларуси – это позор
Выкладчык Вайсковай акадэміі: Наш старажытны герб «Пагоня» мае безумоўна ваенны складнік
На сколько Семашко забегает вперед с электромобилями
Як каля месца масавых расстрэлаў зьявіўся рэстаран
«В постели с белорусом»: Выходит книга про особенности национального секса
5 фактов о Ровнейко – помощнике президента, задержанном за взятку в 200 тысяч долларов
Как Сталин расправился с инвалидами войны
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Фестиваль национальных культур в одном фото
В кабинете замминистра спорта и туризма есть автомат и винтовка
Белорусская топ-модель: из Канн – в Раков
Сотні вернікаў прынялі ўдзел у працэсіі Божага Цела ў Гродне
Активисты начинают круглосуточную акцию в Куропатах в знак протеста против открытия ресторана
Нескучная весна: столетие БНР и хоккейный облом
Сара едет. На Бали!
Город, где об изображение Путина вытирают ноги
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
08.06.2018
Музей истории ГУЛАГа: информацию о репрессированных уничтожают по секретному приказу

В России на основании засекреченного межведомственного приказа 2014 года уничтожают архивные учетные карточки со сведениями о репрессированных в СССР.

Об этом директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов сообщил советнику президента РФ, председателю Совета по правам человека (СПЧ) Михаилу Федотову, попросив его вмешаться в ситуацию.

Уничтожение карточек означает полное удаление информации о нахождении осужденных в системе ГУЛАГа, говорится в письме. Федотов в комментарии газете Коммерсантъ назвал сохранение документов, относящихся к периоду репрессий, важной задачей.

В Центре документации музея истории ГУЛАГа считают, что происходящее может иметь катастрофические последствия для изучения истории лагерей и получения данных о жертвах репрессий.

Роман Романов сообщил, что о факте уничтожения архивных карточек узнали из ответов МВД людям, которые занимаются изучением периода репрессий. Он пояснил, что если заключенный умирал в лагере, его личное дело отправлялось на бессрочное хранение. В случае освобождения человека дело уничтожалось, но составлялась архивная карточка, где указывались передвижение заключенного между лагерями и дата освобождения.

Первым об уничтожении карточек узнал один из партнеров музея, исследователь Сергей Прудовский, когда разыскивал информацию о репрессированном крестьянине Федоре Чазове, осужденном на пять лет лагерей и высланном в Магаданскую область. По словам Прудовского, в УМВД по Магаданской области ему сообщили, что личное дело заключенного было уничтожено еще в 1955 году согласно приказу тех лет.

Также выяснилось, что и архивная учетная карточка Чазова была уничтожена на основании межведомственного приказа под грифом «для служебного пользования» от 12 февраля 2014 года.

Приказ «Об утверждении наставления по ведению и использованию централизованных оперативно-справочных, криминалистических и разыскных учетов, формируемых на базе органов внутренних дел РФ» был подписан совместно МВД, Минюстом, МЧС, Минобороны, ФСБ, ФСКН, ФТС, ФСО, СВР, а также Генпрокуратурой и Государственной фельдъегерской службой.

В нем говорится, что карточки на осужденных хранятся до достижения людьми 80-летнего возраста. Так как срок хранения карточки на Чазова истек еще в 1989 году, его карточка была уничтожена, сообщили в МВД.

Как пояснил Прудовский, уголовные дела граждан хранятся в ФСБ либо в госархивах, но все они заканчиваются сведениями о приговоре. Информация о дальнейших передвижениях получившего срок в лагере зафиксирована только в учетных карточках. Таким образом, при их уничтожении установить эти данные невозможно.

Прудовский отметил, что количество осужденных в годы советских репрессий неизвестно. Только на 1937-1938 годы приходится более 1,7 млн арестов по политическим статьям. По подсчетам международного общества «Мемориал», общее число репрессированных может достигать 12 млн человек, отмечает newsru.com.

В Росархиве исследователю сообщили, что все документы об осужденных в советское время должны пройти экспертизу. При признании документа ценным он ставится на госучет и подлежит бессрочному хранению.

Глава СПЧ Михаил Федотов пообещал «Коммерсанту» разобраться с ситуацией. Он отметил, что правозащитники всегда будут отстаивать сохранение архивных материалов, которые содержат очень важную историческую информацию.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:2)
Главное
«В постели с белорусом»: От «стервозности» лечили эротическим массажем
Гаспадар скандальнага рэстарана ў Курапатах — 54-гадовы Леанід Зайдэс
Что увидел Павел Якубович в жодинской тюрьме, где умирали заключенные
Дачи чиновников и силовиков под Минском: с электричеством, газом, водой
Абаронцы Курапатаў пабіліся з супрацоўнікам рэстарацыі «Поедем, поедим»
«Белорусы только начинают понимать, что и в Польше можно заработать»


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY