Орехъ: «Что такое говядина? Дорогие мои, я понимаю, что не у всех есть ум»

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Музей истории ГУЛАГа: информацию о репрессированных уничтожают по секретному приказу
Жителя Техаса укусила отрубленная голова змеи
Как война повлияла на торговлю Беларуси с Сирией?
Обложка дня. Президент – в отражении король
Беларуская пенсія: свеціць, але не грэе
Почему дело погибшего в Печах солдата еще не дошло до суда
Глава СК об Арбузове: Человек посидел, подумал, начал гасить ущерб
«Мы пока об этом не думали». Путин ответил на вопрос об освобождении Сенцова
Путину на прямой линии показали мем с Путиным. Фотофакт
Лукашенко потребовал навести железный порядок еще в одной структуре
Глава СК: По делу о насилии в минском интернате признаны потерпевшими 20 детей
Подробности «тюремных сделок ИК-5»: что интересовало французов
Зьмены ў закон «Аб масавых мерапрыемствах» ухвалілі за 10 хвілін
Преимущественно без дождей, в субботу по югу до +28°С
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Молодые белорусы: «Впервые побывали в Японии. Вместе с восхищением есть и разочарование»
«Белорусы только начинают понимать, что и в Польше можно заработать»
Ковалкин: Громкие истории с взятками на высоком уровне — это лишь верхушка айсберга
КГБ задержал несколько должностных лиц высокого уровня
10 негласных правил в сексе

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Женщину — лучшего механизатора уволили и забрали трактор «от президента»
Кто виноват, что мы не с вами? Письмо европейцам
Кого молодежь предпочитает Александру Лукашенко
«Раньше колбасы брали палками, сейчас покупают по 200–300 граммов»
«Бей всех советских…» Борисовский голодный бунт
Почему дача убивает
Канкан для Хрущева: «В Советском Союзе мы привыкли любоваться лицами, а не задницами!»
Крушение советского «Титаника»
Легендарный вратарь: вылет сборной Беларуси – это позор
Выкладчык Вайсковай акадэміі: Наш старажытны герб «Пагоня» мае безумоўна ваенны складнік
На сколько Семашко забегает вперед с электромобилями
Як каля месца масавых расстрэлаў зьявіўся рэстаран
«В постели с белорусом»: Выходит книга про особенности национального секса
5 фактов о Ровнейко – помощнике президента, задержанном за взятку в 200 тысяч долларов
Как Сталин расправился с инвалидами войны
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Фестиваль национальных культур в одном фото
В кабинете замминистра спорта и туризма есть автомат и винтовка
Белорусская топ-модель: из Канн – в Раков
Сотні вернікаў прынялі ўдзел у працэсіі Божага Цела ў Гродне
Активисты начинают круглосуточную акцию в Куропатах в знак протеста против открытия ресторана
Нескучная весна: столетие БНР и хоккейный облом
Сара едет. На Бали!
Город, где об изображение Путина вытирают ноги
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
08.06.2018
Антон Орехъ, Эхо Москвы
Орехъ: «Что такое говядина? Дорогие мои, я понимаю, что не у всех есть ум»

Дорогие мои, я понимаю, что не у всех есть ум. В конце концов, ум – это опция, которая в большинстве случаев не пригождается. Но зрение-то есть у большинства. Слух у большинства, слава богу, имеется.

Ну, вы же не можете не видеть или не слышать, как это происходит. Понятно, что никакого содержания в Прямой линии Путина нет. Его там нет уже давно. Это поняли даже в Кремле. От собственного содержания устал даже сам Владимир Владимирович.

Решили поменять хотя бы форму. И эта форма получилась прекрасной. Форму же вы видите! Слышите же ее по трансляции? 77% проголосовавших за бесконечное и безразмерное президентство – скажите мне: вы не понимаете еще, кто вы? Вы уже даже не массовка. Раньше была хотя бы теоретическая возможность задать не согласованный, не отрепетированный вопрос. Раньше на Прямых линиях временами бывало хотя бы весело. А сейчас из сценария реальных людей убрали вовсе. А роль массовки поручили «волонтерам», которые должны в нужное время выражать позитив, а в промежутках благоговеть. С одной стороны – это люди, с другой стороны – декорация.

Лизость к телу. Насколько Газзаев поклоняется Путину

Точно такой же декорацией стали и ваши 56 миллионов 430 тысяч 712 голосов, опущенных в урны в марте. А перед Путиным экраны, который он называет досками. На эти доски прибивают то губернаторов, то министров. Губернаторы и министры вспоминают школьные годы чудесные и четыре часа сидят, как на уроке, молясь, чтобы их к этой доске не вызвали.

Дорогие мои, вы посылаете Путину миллионы вопросов, шлете звонки и видосы. И окончательно оформляете этот балаган. В огромной стране, где столько губернаторов, что они все на доске у Путина не умещаются, где десятки законодательных собраний, сотни мэров, пэров, сэров и… других официальных лиц, миллионы чиновников — никто и ни черта не может сделать!

А чтобы что-то все-таки сделалось, надо обратиться по адресу «Кремль. Путину» — и только туда! И только он. И миллионы граждан каждый год пишут и пишут, просят и просят! Потому что в длинной цепочке между простым человеком из глубокой глубинки и президентом России не работает ни одно звено!

Не Путин это придумал на Руси, но за двадцать лет правления Путин не сделал ничего, чтобы такую систему отношений царя и народа изменить. Наоборот – он эту системы довел почти до совершенства. Когда вся страна существует только для удовольствия Его Величества и отделена от него всеми видами связи. Вас не соединяют с Путиным по телефону и видео – а отделяют от Путина! Миллионы людей просят и умоляют, глядя с нечетких картинок или вещая из шипящих трубок, несколько десятков губернаторов дрожат от страха на «досках» экранов.

А когда президенту становится совсем скучно, он возвращает на «доску» господина Гордеева и спрашивает у него, почему мясо коровы называется говядиной. Так мы вдруг выясняем, что есть вопросы, на которые нет ответа даже у самого умного из ныне живущих.

Так почему же мясо коровы называется говядиной? Кто знает?

Справка Салiдарнасцi:

Как пишут филологи, слово пришло из древнерусского языка, именно в нем «говядиной» называли «мясо говяжье», то есть мясо быка. Говядо в древнерусском языке – это «бык», «крупный рогатый скот».

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:6)
Главное
«В постели с белорусом»: От «стервозности» лечили эротическим массажем
Гаспадар скандальнага рэстарана ў Курапатах — 54-гадовы Леанід Зайдэс
Что увидел Павел Якубович в жодинской тюрьме, где умирали заключенные
Дачи чиновников и силовиков под Минском: с электричеством, газом, водой
Абаронцы Курапатаў пабіліся з супрацоўнікам рэстарацыі «Поедем, поедим»
«Белорусы только начинают понимать, что и в Польше можно заработать»


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY