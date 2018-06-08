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В мире
08.06.2018
Русская служба ВВС
Жителя Техаса укусила отрубленная голова змеи

Ядовитая змея даже с отрубленной головой может представлять угрозу для жизни, убедился недавно на собственном опыте гражданин США.

Об этом необычном происшествии журналистам рассказала жена пострадавшего Дженнифер Сатклифф. По ее словам, супруг Дженнифер (его имя не называется) 27 мая, копаясь в саду, наткнулся на гремучую змею длиной более метра.

Не долго думая, он взял лопату и отрубил рептилии голову, сообщает местный телеканал KIII TV.

Когда мужчина нагнулся, чтобы выкинуть останки змеи, отрубленная голова его укусила. Причем выпустила голова весь остававшийся в ней яд, а не небольшую порцию, как было бы в случае обычного укуса.

Как рассказывает Дженнифер Сатклифф, ее муж сразу же почувствовал недомогание, потерял зрение, у него началось внутреннее кровотечение. Обычно, говорит жена пострадавшего, укушенному требуется одна-две дозы противоядия, но мужчине понадобились 26 доз лекарства.

В первые сутки после укуса врачи сомневались, что ему удастся выжить, но сейчас пострадавший находится в стабильном состоянии. По словам специалистов, у мертвой ядовитой змеи кусательный рефлекс может сохраняться практически до часа, даже если ее голова отделена от тела.

 
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