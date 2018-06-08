Как война повлияла на торговлю Беларуси с Сирией?

Министр обороны России Сергей Шойгу призвал государства СНГ принять участие в восстановлении Сирии. Для Беларуси появляется возможность восстановить сократившийся за время гражданской войны более чем в 3 раза товарооборот с этой арабской республикой.

Как торговал Минск с Дамаском до конфликта и во время него?

В последний мирный для Сирии 2010-й год товарооборот между двумя странами составлял 45,9 млн долларов. Подавляющую часть его формировал экспорт из Беларуси (37,8 млн долларов). В его рамках и до войны, и некоторое время в течение ее важнейшей статьей белорусских поставок на Ближний Восток была металлопродукция.

В 2010 году ее объем составлял около 85% от всего объема экспорта. Также Сирия покупала в Беларуси тракторы. Практически весь обратный объем поставок был сформирован фосфатами кальция, крупным добытчиком и продавцом на мировом рынке которого является эта ближневосточная страна.

По итогам 2011 года, с весны которого Сирия начала погружаться в политический и экономический хаос, товарооборот с Беларусью сократился до 29,9 млн долларов. В первую очередь, резко упал белорусский экспорт (металлопродукция, тракторы, шины) – почти в 3,5 раза. Импорт фосфатов, наоборот, вырос более чем в 2 раза.

Обострение ситуации привело к дальнейшему сокращению товарооборота, который в 2012-2017 годах находился в пределах 10-20 млн долларов. Самый низкий уровень зафиксирован в 2013 году (8,4 млн долларов, из которого белорусский экспорт – всего 337 тыс. долларов), самый высокий – в 2014 году (24,1 млн долларов).

Закупки Сирией металлопродукции и тракторов уменьшились или вовсе прекратились, начались поставки автомобильной техники и присадок, а также молочных и мясных консервов, лекарств в рамках гуманитарной помощи. Из Сирии кроме фосфатов завозились местные овощи и фрукты.

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