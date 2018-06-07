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Скандалы
07.06.2018
Почему дело погибшего в Печах солдата еще не дошло до суда

По делу Александра Коржича проводятся дополнительные следственные действия — по ходатайству его матери.

Об этом заявил глава СК Иван Носкевич.

По словам Ивана Носкевича, «проблем никаких нет, все происходит в правовом поле».

— После предъявления окончательного обвинения трем сержантам мы объявили о завершении предварительного расследования и передаче материалов для ознакомления потерпевшим — а именно Светлане Коржич, и обвиняемым, — приводит TUT.BY слова Ивана Носкевича. — Процесс ознакомления затянулся. В этом ничего удивительного нет, поскольку она решила досконально изучить материалы дела — а это больше 30 томов. Процесс ознакомления ею тоже завершен, после этого она же заявила ходатайство о проведении ряда дополнительных следственных действий.

Мы рассмотрели ходатайство, не видим препятствий, чтобы эти дополнительные следственные действия были проведены. Возможно, будет назначена еще одна экспертиза, и после удовлетворения реализации этого ходатайства мы будем принимать решение о передаче уголовного дела в суд. По моим оценкам, на удовлетворение ходатайств, которые заявила потерпевшая, уйдет порядка еще пары недель.

От обвиняемых ходатайств следствию не поступало.

Светлана Коржич в интервью TUT.BY рассказала о том, что за смерть сына не получила никакой компенсации.

— Саша в 21 год зарабатывал 500 долларов в месяц, вот пусть мне заплатят за каждый месяц так, если бы сын работал до 60 лет. За сына выставлю счет Министерству обороны в 240 тысяч долларов.

6 июня следователи, ведущие дело гибели Александра Коржича, эксгумировали тело рядового. Это было сделано по требованию матери погибшего солдата Светланы Коржич.

― Вы можете понять мое состояние души или нет? Я мать, которая потеряла сына. Купила гроб за свои деньги. Это нормальное явление? Похоронила второй раз сына, ― сказала мама погибшего солдата Светлана Коржич в интервью Еврорадио. ― За трусы и стирку Саша два рублика заплатил. Для того, чтобы попасть в спальню, пять рублей заплатил. Я содержала ротного офицера, маме прапорщика коммуналку оплачивала, трем сержантом пайки покупала. Вот разберитесь. Позвоните Андрею Равкову [министр обороны. ― Еврорадио] и спросите, за что мама Саши Коржича не доплатила, что тело ее сына так искалечили.

Сьледчыя эксгумавалі цела салдата Коржыча на патрабаваньне маці

 
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