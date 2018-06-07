Глава СК об Арбузове: Человек посидел, подумал, начал гасить ущерб

Глава Следственного комитета Иван Носкевич рассказал, сколько бизнесменов в Беларуси сидит за решеткой и как оттуда выйти.

— Не так и много руководителей предприятий в СИЗО, возможно, предпринимателей за неуплату налогов — с этим согласен. Нужно иметь в виду, что мера пресечения — помещение в СИЗО — используется нами при тяжких и особо тяжких преступлениях. Я имею в виду в экономической сфере, когда мы говорим о коррупционных преступлениях — они у нас все тяжкие и особо тяжкие, — сказал Иван Носкевич, отвечая на вопрос о том, что в СИЗО находится много топ-руководителей.

По его словам, СК никогда не ставит цели «посадить человека в СИЗО».

— Когда он сотрудничает со следствием, дает показания, компенсирует нанесенный ущерб или хотя бы принимает какие-то меры для компенсации, мы меру пресечения меняем, — сказал Иван Носкевич.

В пример глава СК привел бизнесмена Виталия Арбузова.

— Человек посидел, подумал, считает, что, может, он действительно что-то не так сделал в свое время, начал принимать меры, чтобы погасить ущерб. Мы разработали вместе с ним график погашения ущерба — и все. Такой подход может быть к каждому руководителю, который находится в СИЗО и намеревается сотрудничать со следствием.

Носкевич подтвердил, что за Арбузова поручились — один чиновник и один бизнесмен.

Бизнесмен Виталий Арбузов вышел на свободу