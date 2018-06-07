.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Почему дело погибшего в Печах солдата еще не дошло до суда
«Мы пока об этом не думали». Путин ответил на вопрос об освобождении Сенцова
Как найти подход к чиновнику
Путину на прямой линии показали мем с Путиным. Фотофакт
Лукашенко потребовал навести железный порядок еще в одной структуре
Глава СК: По делу о насилии в минском интернате признаны потерпевшими 20 детей
Подробности «тюремных сделок ИК-5»: что интересовало французов
КГБ задержал несколько должностных лиц высокого уровня
Зьмены ў закон «Аб масавых мерапрыемствах» ухвалілі за 10 хвілін
Шуневич отчитался о реорганизации МВД
Преимущественно без дождей, в субботу по югу до +28°С
Француз выиграл в лотерею 1 млн евро: «Бог любит троицу»
Кто за 20 миллионов купил землю рынка «Лебяжий»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Белорусы – о дорожном сборе: «Впервые за 5 лет пройду техосмотр, если эту чушь отменят»
Клубничные «короли» в сезон спят по четыре часа: «Короли во Дворце живут»
Блондинка из Херсона
Путин на двух языках просит не перебивать его: «Дайте мне сказать, в конце концов»
Фото дня. Бурные объятия олигарха и певицы на «Белагро-2018»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Бей всех советских…» Борисовский голодный бунт
Почему дача убивает
Канкан для Хрущева: «В Советском Союзе мы привыкли любоваться лицами, а не задницами!»
Крушение советского «Титаника»
Легендарный вратарь: вылет сборной Беларуси – это позор
Выкладчык Вайсковай акадэміі: Наш старажытны герб «Пагоня» мае безумоўна ваенны складнік
«Происходящее в Грузии обязательно коснется всех стран с авторитарными режимами»
На сколько Семашко забегает вперед с электромобилями
Русы ўзяў на будаўніцтва дома ў Драздах рублёвы крэдыт на $ 75 тысяч
Віктар Марціновіч: Навошта нам паўмільёна камер?
Як каля месца масавых расстрэлаў зьявіўся рэстаран
«В постели с белорусом»: Выходит книга про особенности национального секса
5 фактов о Ровнейко – помощнике президента, задержанном за взятку в 200 тысяч долларов
Как Сталин расправился с инвалидами войны
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Фестиваль национальных культур в одном фото
В кабинете замминистра спорта и туризма есть автомат и винтовка
Белорусская топ-модель: из Канн – в Раков
Сотні вернікаў прынялі ўдзел у працэсіі Божага Цела ў Гродне
Активисты начинают круглосуточную акцию в Куропатах в знак протеста против открытия ресторана
Нескучная весна: столетие БНР и хоккейный облом
Сара едет. На Бали!
Город, где об изображение Путина вытирают ноги
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Политика
07.06.2018
meduza.io
«Мы пока об этом не думали». Путин ответил на вопрос об освобождении Сенцова

Владимир Путин заявил, что власти России «пока не думали» о возможности обмена украинского режиссера Олега Сенцова на главного редактора РИА Новости — Украина Кирилла Вышинского.

Так Путин ответил на вопрос, заданный во время «прямой линии».

Вышинский, по словам Путина, был арестован на Украине за то, что он журналист, а Сенцова обвиняли в подготовке взрыва.

— Это несопоставимые вещи, — заявил президент РФ.

Режиссер Олег Сенцов, приговоренный в России к 20 годам заключения по обвинению в подготовке терактов в Крыму, 14 мая объявил бессрочную голодовку. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных в России, не требуя при этом собственного освобождения.

Кирилл Вышинский, занимающий пост главного редактора РИА Новости — Украина был в мае арестован по обвинению в госизмене.

В поддержку Олега Сенцова выступили российские актеры и режиссеры, с открытым письмом к Путину обратились более 100 ученых и деятелей культуры.

Под обращением Американского ПЕН-центра с призывом освободить Сенцова, подписались, в числе прочих, писатели Салман Рушди, Джонатан Франзен, Иэн Макьюэн, Джон Кутзее, Герта Мюллер, Маргарет Этвуд, Арт Шпигельман, певица, поэтесса и писательница Патти Смит.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1 (оценок:1)
Главное
Молодые белорусы: «Впервые побывали в Японии. Вместе с восхищением есть и разочарование»
Монолог Шуневича: «Может быть, мы действительно очень серьезно толерантный народ в этом смысле»
Ковалкин: Громкие истории с взятками на высоком уровне — это лишь верхушка айсберга
Абаронцы Курапатаў пабіліся з супрацоўнікам рэстарацыі «Поедем, поедим»
Совет дня. Что председатель Следственного комитета пожелал Донату Скакуну
Шапиро предлагает включить в школьную программу обязательное катание на льду


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY