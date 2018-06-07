«Мы пока об этом не думали». Путин ответил на вопрос об освобождении Сенцова

Владимир Путин заявил, что власти России «пока не думали» о возможности обмена украинского режиссера Олега Сенцова на главного редактора РИА Новости — Украина Кирилла Вышинского.

Так Путин ответил на вопрос, заданный во время «прямой линии».

Вышинский, по словам Путина, был арестован на Украине за то, что он журналист, а Сенцова обвиняли в подготовке взрыва.

— Это несопоставимые вещи, — заявил президент РФ.

Режиссер Олег Сенцов, приговоренный в России к 20 годам заключения по обвинению в подготовке терактов в Крыму, 14 мая объявил бессрочную голодовку. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных в России, не требуя при этом собственного освобождения.

Кирилл Вышинский, занимающий пост главного редактора РИА Новости — Украина был в мае арестован по обвинению в госизмене.

В поддержку Олега Сенцова выступили российские актеры и режиссеры, с открытым письмом к Путину обратились более 100 ученых и деятелей культуры.

Под обращением Американского ПЕН-центра с призывом освободить Сенцова, подписались, в числе прочих, писатели Салман Рушди, Джонатан Франзен, Иэн Макьюэн, Джон Кутзее, Герта Мюллер, Маргарет Этвуд, Арт Шпигельман, певица, поэтесса и писательница Патти Смит.