Совет дня. Что председатель Следственного комитета пожелал Донату Скакуну

Иван Носкевич прокомментировал дело о нападении гимназиста на учительницу.

Отвечая на вопрос журналистов о том, почему не был проведен следственный эксперимент по делу Доната Скакуна, и почему признание гимназист писал ночью после задержания без присутствия законных представителей, глава Следственного комитета Иван Носкевич подчеркнул:

— Никаких следственных действий ночью с ним не проводилось, ночью он только сам написал заявление, в котором расписал процесс того, что произошло в школе между ним и учителем. Никто его не допрашивал, все допросы были в присутствии его защитников — тут нет у нас никаких вопросов.

По словам главы СК, следственный эксперимент не проводился из-за отказа Доната Скакуна давать показания:

— Если их нет, какой может быть следственный эксперимент? На основе чего его проводить? Выдумывать его мы не имеем никакого права.

На уточняющий вопрос прессы о том, что по его же словам, гимназист все расписал в первую ночь, Носкевич ответил:

— А потом появился адвокат, родители, которые с ним поговорили. После этого позиция стала другой — тут все абсолютно просто.

Мама гимназиста, осужденного за нападение на учительницу, побывала на первом свидании с сыном

По мнению главы СК, в данный момент Донату Скакуну нужно думать не о том, как сделать из себя жертву, а об условно-досрочном освобождении.

— Приговор давно вступил в законную силу. Ни у нас, ни у суда нет никаких сомнений в том, что он виноват, — подчеркнул Носкевич.

Напомним, что родители Доната Скакуна, а также представители общественности не согласились с решением суда по делу гимназиста. Верховный суд оставил приговор в силе.

Родители гимназиста, обвиняемого в нападении на учительницу, рассказали подробности дела