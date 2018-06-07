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Общество
07.06.2018
Семен Печенко
«Белорусы только начинают понимать, что и в Польше можно заработать»

Жительница Кричева Татьяна недавно вернулась из Польши, где проработала полгода. Она рассказала «Салідарнасці» о плюсах и минусах работы на польских предприятиях.

Фото polsha24.com

В прошлом году жительница Кричева Татьяна решила закрыть ИП: количество платежеспособных покупателей упало практически до нуля, работа в основном сводилась к выплатам государству. Найти заработок в небольшом райцентре оказалось непросто и женщина стала задумываться о работе за границей. По совету знакомой она обратилась в фирму в Горках, которая занимается оформлением трудоустройства в Польше.

— В анкете можно было указывать предпочтительный вид деятельности. Я отказалась от работ, связанных с тяжелыми физическими нагрузками и низкими температурами, — рассказала Татьяна.

В итоге выбор пал на работу на консервном заводе в Познани. На оформление необходимых документов и закрытие ИП ушло около двух месяцев. В конце ноября 2017-го бывшая предпринимательница уехала на заработки.

Первые сюрпризы

По приезду оказалось, что консервный завод находится за городом в часе езды на электричке. Об этом женщине при трудоустройстве не сообщили. Жить ей довелось в небольшой деревне в арендованном доме. Ближайший городок тысяч на двадцать жителей был в восьми километрах.

На жилье женщина не жалуется: дом со всеми удобствами, отремонтирован.

Небольшим шоком стала новость о том, что завод находится в двух километрах от места проживания и добираться туда нужно своим ходом. Об этом при трудоустройстве в Беларуси жительницу Кричева также не предупредили.

— Хозяйка дома предлагала нам велосипеды, многие согласились. Люди, которые работают в Польше не первый год, успели купить подержанные машины — в Польше они недорогие.

Первое время Татьяна добиралась на работу на попутках, благо поляки охотно подбирают попутчиков. Позже, поближе познакомившись с сотрудниками, женщина стала ездить на работу на автомобиле с коллегами.

Работать на заводе было несложно — восьмичасовой рабочий день, два выходных, но были вопросы по оплате:

— Все едут в Польшу заработать. И чем больше часов ты отработаешь, тем выше зарплата. Поэтому большинство старается наработать больше восьми часов, многие готовы трудиться и по тринадцать часов.

Первое время Татьяна не могла найти подработку. В деревне в основном живут пенсионеры, многие из которых перебрались туда ради спокойной старости вдали от крупных предприятий. Но вскоре новые знакомые рассказали ей о предприятии, занимающемся выращиванием улиток.

Птицефабрика

Иллюстрационное фото. besplatka.ua

В середине февраля белоруску ждал новый неприятный сюрприз. Консервный завод перестал перечислять трудоустроившей ее фирме зарплату:

— Мой куратор позвонил и сказал больше не выходить на работу. Я ответила, что у меня виза до 20 мая и что я не хочу в середине февраля возвращаться в Беларусь. На это он мне сказал, что не может ничего предложить, так как я в анкете отказалась работать на производствах с тяжелыми условиями.

Делать было нечего, и женщина согласилась работать на птицефабрике. На переоформление документов ушло около месяца. Чтобы не оставаться без дела, Татьяна по совету знакомых устроилась не временную работу по выращиванию шампиньонов.

— Это был интересный опыт. Во-первых, раньше я таким не занималась. Во-вторых, я была первой иностранкой, работающей в этой фирме, до меня владелец бизнеса не нанимал ни белорусов, ни украинцев.

Работа на фабрике была тяжелой, Татьяна говорит, что ждала конца контракта, как солдат дембеля: «Адская работа, не для женщины — однозначно».

— Огромная текучка — как на колесе обозрения: кто-то садится в кабинку и в этот же момент кто-то выходит из своей. Тут никого не интересовало, кто ты и что умеешь. Относились так, словно ты все уже знаешь и можешь, никто ни чему не учил и ничего не объяснял. Нужно было — посылали женщин таскать коробки с куриным филе по 20 кг, — вспоминает белоруска. — А самое страшное — работа на конвейере при минусовой температуре, когда ты мало движешься и ноги в буквальном смысле примерзают к полу.

В таких условиях у многих очень скоро обострялись хронические заболевания.

— Одну украинку в предынфарктном состоянии «скорая» забрала прямо с рабочего места, — рассказывает Татьяна. — Не понимаю, как люди там могут работать годами, и зачем туда едут в возрасте с риском угробить остатки здоровья?

Сколько платят в Польше

По словам Татьяны, на первом месте по величине заработков для трудовых мигрантов с Востока стоят строительные работы. Вторыми — предприятия по переработке мяса, рыбы.

— Это логично, ведь одно дело срезать и упаковывать грибы, и совсем другое — таскать коробки с мясом.

Но в ее случае оказалось, что работать на птицефабрике в плане заработка было не очень выгодно.

— На консервном заводе за час работы платили 10,4 злотых, на птицефабрике — 10,8 (по актуальному курсу Нацбанка 10 злотых стоят 5,5 белорусских рублей — С.).

О подводных камнях

Как свидетельствует опыт Татьяны, подписание контракта по заранее оговоренным условиям вовсе не гарантирует того, что, отправившись в Польшу на заработки, вы сможете отработать до конца действия визы на выбранном вам месте. Человек может остаться без работы по независящим от него обстоятельствам в любой момент. Но отчаиваться не стоит, говорит Татьяна. Работу на свой вкус в Польше найти не сложно. Главное, чтобы не было вопросов с визой:

— Поляки неохотно берут даже на временные работы, если до конца вашей визы остается меньше трех месяцев. Поэтому, как только у вас появились проблемы с текущей работой, не откладывайте надолго поиск новой, чтобы не попасть в эту ловушку.

Кроме того, белоруска советует обратить внимание на разницу между трудовым договором (umowa o pracę) и договором поручения (umowa zlecenie). Первый практически уравнивает иностранца в трудовых правах с поляком. По этой же причине его сложнее и получить, но это того стоит, говорит Татьяна.

Официально трудоустроенный иностранец в Польше имеет право обратиться в Трудовую инспекцию для решения вопросов, связанных с условиями труда и оплаты. По наблюдениям Татьяны, этим правом практически никто из трудовых мигрантов не пользуется. Впрочем, после недавнего громкого скандала сами польские работодатели стали внимательнее относиться к иностранным работникам.

— Зимой один поляк отвез на окраину города украинку и оставил ее там. Она заболела на работе и он, видимо, не хотел ее везти в больницу, чтобы не пришлось называть причины заболевания и условиях работы, — рассказала белоруска.

Украинку подобрали прохожие, которые вызвали медиков и полицию. Было расследование, которое стоило недобросовестному работодателю огромных выплат.

Залог успеха для начинающего трудового мигранта в Польше — ответственное агентство и знакомства с теми, кто работает там не первый год.  

«Белорусов в Польше пока еще мало»

По наблюдениям белоруски, украинцы едут в Польшу целыми семьями. Им в этом проще, так как по биометрическому паспорту им можно работать в Польше три месяца без дополнительных разрешений.

— Сначала они приезжают на три месяца, находят временную работу, заводят нужные знакомства, а потом уже едут сюда с родными, друзьями и знакомыми. А дальше идет оформление на более длительные сроки. На птицефабрике работали две семьи, приехавшие сюда с детьми.

Белорусов же в Польше очень мало, говорит Татьяна:

— В общей массе мы находимся вторыми после россиян, кто чаще всего выезжает на заработки в Польшу. Но, как мне кажется, белорусы только начинают открывать глаза, понимая, что сюда можно ехать на работу. Для нас в Польше все только начинается.

Ближе к осени жительница Кричева снова собирается в Польшу. Уезжая, она предварительно договорилась о трудоустройстве с владельцем шампиньонного бизнеса, у которого подрабатывала в перерыве между заводом и фабрикой.

 
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