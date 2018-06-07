Лизость к телу. Насколько Газзаев поклоняется Путину

Заслуженный тренер России, зампред комитета Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи Валерий Газзаев появляется в прямых линиях Владимира Путина второй год подряд.

И это всегда незабываемо, отмечает sports.ru, и дает краткое содержание:

• Газзаев пять раз сказал «спасибо»

• Трижды пожелал крепкого здоровья

• Задал 0 актуальных вопросов

И вот очередной диалог Газзаева и Путина. 7 июня, отмечает российский спортивный портал, вы точно не читали ничего мощнее.

Антон Верницкий (корреспондент Первого канала): Валерий Георгиевич, в чем ваш вопрос?

Газзаев: Я вам хочу пожелать, Владимир Владимирович, крепкого здоровья… Чтобы вас.

Верницкий: А вопрос в чем, Валерий Георгиевич?

Газзаев: Вопрос в том, чтобы Владимир Владимирович стал… И чтобы в центре внимания было ваше личное внимание к футболу, Владимир Владимирович. Мне очень приятно это. Я вам хочу пожелать крепкого здоровья, Владимир Владимирович. Хочу пожелать, чтобы господь Бог вас охранял. Чтобы Святой Георгий сопутствовал вам во всех ваших начинаниях. А Николай Чудотворец дал вам крепкое здоровье и удачу. Спасибо.

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