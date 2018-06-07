Цитата дня в Рунете: «Я буду убеждать коллег идти по цивилизованному пути»

Владимир Путин высказался, что думает о запрете социальных сетей.

«Я прекрасно знаю о ситуации вокруг Telegram. Но я на своём месте волнуюсь за безопасность людей. Я сам работал в спецслужбах и знаю: легче всего запретить, труднее найти цивилизованные способы решения. Я буду убеждать коллег идти по этому пути».

Ведущие политические Telegram-каналы, который минувшей весной пережили преследование со стороны властей, уже отреагировали. Предлагаем избранное.

Товарищ майор: «Можем дальше пользоваться Телеграм. Путин дал добро».

Караульный: «Путин – наш президент!»

РИAN: «Надеемся, Жаров сигнал считает. По сути, президент сказал, что стоит ослабить натиск. Потому что блокировка IP-адресов пакетами – это нецивилизованный подход».

Солнечный шторм: «Эти слова бы да многим запретителям в уши».

Дабл Ять: «Символично, что из всех министров, ожидающих звонка Путина, именно министр цифрового развития Носков ковыряется в носу».