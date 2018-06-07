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07.06.2018
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Как найти подход к чиновнику

Пять преград, которые мешают властям и народу сделать жизнь лучше.

В 2017 году по инициативе блогера и городского активиста Антона Мотолько один из банков готов был высадить центральном проспекте столицы взрослые деревья, более выносливые к используемым зимой реагентам, чем молодые саженцы, которые появляются вдоль дорог каждый год. Активист нашел банк, который готов был потратить около 10 тысяч долларов на такой проект. Идею поддержали в администрации Центрального района.

Но весной 2018 года взрослые деревья на проспекте так и не появились.

− Власти просто не знали, как принять деньги банка, − объяснил причину Антон Мотолько во время дискуссии Либерального клуба «Диалог между обществом и государством: как найти общий язык».

Из-за отсутствия процедур или законодательного пробела власти снова высадили молодые деревца, потратив на это около 15 тысяч долларов бюджетных денег.

Какие еще преграды мешают активистам, гражданскому обществу и государственным структурам сотрудничать ради общественно важных дел?

Безразличие общества

Когда местные сообщества активно озвучивают проблемы, которые их волнуют, и начинают решать их в меру своих возможностей, у них больше шансов быть услышанными и понятыми местными властями.

− Перечень проблем, за которые охотно берутся как активные граждане, так и государственные структуры, в разных частях страны похож. Всегда речь идет о трудоустройстве, качестве услуг, доступности в сельской местности транспорта и здравоохранения, досуге для пожилых и детей, а также о небольших вопросах, которые волнуют уязвимые группы, − говорит директор Офиса европейской экспертизы и коммуникаций Светлана Зинкевич.

Легче всего, естественно, удается решить несложные проблемы – например, отсутствие освещения, особенно, если люди готовы что-то сделать сами, а не просто переложить решение проблемы на плечи государственных органов.

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