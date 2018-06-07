Путину на прямой линии показали мем с Путиным. Фотофакт

Президент России заявил, что причиной роста цен на бензин в стране стало неточное регулирование в сфере энергетики.

— То, что сейчас происходит, это недопустимо, это неправильно, — цитирует его RT. — Но надо признать, что это результат неточного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики, в сфере энергоресурсов.

При этом Владимир Путин подчеркнул, что правительство уже приняло ряд решений по регулированию ситуации, а к осени должны быть приняты дополнительные меры по стабилизации цен на автомобильное топливо.