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Путину на прямой линии показали мем с Путиным. Фотофакт
Президент России заявил, что причиной роста цен на бензин в стране стало неточное регулирование в сфере энергетики.
— То, что сейчас происходит, это недопустимо, это неправильно, — цитирует его RT. — Но надо признать, что это результат неточного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики, в сфере энергоресурсов.
При этом Владимир Путин подчеркнул, что правительство уже приняло ряд решений по регулированию ситуации, а к осени должны быть приняты дополнительные меры по стабилизации цен на автомобильное топливо.
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