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Политика
07.06.2018
Лукашенко потребовал навести железный порядок еще в одной структуре

А именно — Госинспекции охраны животного и растительного мира.

Глава государства, назначая в четверг Юрия Тертеля начальником Госинспекции охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси, потребовал от него навести железный порядок в этой структуре, сообщает БЕЛТА.

— Ваша задача — прийти в инспекцию, разобраться с тем штатом, с которым вы будете работать, посмотреть на людей и железной рукой навести порядок в инспекции, а затем и ликвидировать узкие места, которые, возможно, возникли в стране по охране животного и растительного мира.

Очень много будет кривотолков, разговоров, что Лукашенко опять взял крен на назначение военных в те или иные гражданские структуры. Я этого абсолютно не боюсь, вы должны быть к этому готовы. Более того, не скажешь, что Государственная инспекция — гражданская. А с тем видением, которое у меня на эту инспекцию, она больше, чем военная.

Лукашенко рассказал, что этот госорган создавался по его инициативе и на базе определенных структур за счет их численности, чтобы не выделять лишние деньги из бюджета и не плодить лишних людей в погонах:

— У нас богатство одно - это природа. Господь нас наделил прекрасной природой, ее основой является растительный и животный мир. Но этот дар не может быть бесконечно хорошим, если к нему плохо относиться. Его надо беречь, лелеять, восстанавливать. Нашу природу и тот животный мир, с которым мы сегодня живем, надо сохранить. Поэтому была создана эта инспекция.

В борьбе с правонарушителями и браконьерами разного типа некоторые сами стали браконьерами. Это дошло и до начальников. Если начальник - браконьер, система не сможет бороться против браконьеров. Поэтому я был вынужден отстранить от занимаемой должности ряд начальников этой инспекции и поручил найти человека жесткого, дисциплинированного — военного человека. Их было десятки, выбор пал на вас.

 
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