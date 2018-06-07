Глава СК: По делу о насилии в минском интернате признаны потерпевшими 20 детей

По делу о насилии над детьми в интернате № 7 проходят три обвиняемых. Потерпевших — 20 человек.

— Дело морально тяжело расследовать, — рассказал Иван Носкевич, сообщает TUT.BY. — Сейчас оно находится в активной стадии расследования.

Сейчас, по словам главы СК, обвиняемых по делу трое — два сотрудника интерната, один из которых столяр, и бывший выпускник интерната. Все трое находятся под стражей:

— Официально по делу признаны потерпевшими 20 человек, это те дети, в отношении которых насилие доказано.

Ранее МВД было озвучено, что насилию подвергались не менее трети воспитанников минского интерната №7.