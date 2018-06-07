Подробности «тюремных сделок ИК-5»: что интересовало французов

Бывший директор брал откаты несколько лет.

Бывший директор производства РУПП «Исправительное учреждение № 5» брал откаты на протяжении нескольких лет, заявил председатель Следственного комитета Иван Носкевич.

— Один из руководителей исправительного учреждения брал откаты за то, чтобы часть продукции поставлялась за пределы страны. Причем это было на системной основе, на протяжении нескольких лет. Это было выявлено сотрудниками ГУБОПиК, задокументировано, и дело уже направлено в суд, — рассказал он, сообщает TUT.BY.

Глава СК также сообщил, что расследование дела затянулось из-за того, что обвиняемый отказывался от дачи показаний, не признавал вину, к тому же он проходил длительное лечение:

— Пришлось очень долго и настойчиво добывать доказательства своими силами, в том числе и из-за пределов страны.

На вопрос, почему французы заинтересовались мебелью, председатель СК предположил, что возможно из-за того, что она была сделана «под старину»:

— Возможно, она сейчас популярна в Европе, в наших магазинах я ее не вижу.

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