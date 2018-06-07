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Общество
07.06.2018
Монолог Шуневича: «Может быть, мы действительно очень серьезно толерантный народ в этом смысле»

Как МВД проверяло гражданское общество «на зрелость».

Журналисты портала TUT.BY попросили главу ведомства пояснить, что имелось ввиду под словами «Мы — за подлинное, они не пройдут» в комментарии по поводу вывешенного ЛГБТ-флага на посольстве Великобритании.

— Куда они не пройдут?

— Никуда не пройдут!

— Что имеется в виду?

— Что вы имеете в виду, то и можете думать. Министерство внутренних дел охраняет общественный порядок и нравственность в нашей стране. Излишние комментарии давать здесь не считаю возможным и необходимым. Все понимают, о чем идет речь. Это не баня: нет ни голых, ни дурных, как Гоцман говорил (министр цитирует главного героя сериала «Ликвидация». — Прим.TUT.BY). Поэтому я ничего не добавлю к тому, что сказал.

Хотя могу сказать в принципе. Скажу так: мнение частное, не министра внутренних дел, а гражданина Республики Беларусь. Это была определенная проверка нашего гражданского общества на зрелость. Наше гражданское общество не совсем прошло эту проверку. Ни одна из общественных организаций, объединений групп лиц не возмутилась этим фактом и не потребовала снять этот предмет, который, кстати говоря, был вывешен в нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях.

К сожалению, ни религиозные организации, ни общественные не отреагировали на это. Может быть, мы действительно очень серьезно толерантный народ в этом смысле. Позиция Министерства внутренних дел прописана четко, там написано буквально то и не более, и не менее. Очень дипломатично, корректно, без грубостей, но в то же время ответственно, по-государственному.

Также министр заметил, что считает, что в Беларуси нет дискриминации:

— Знаете, как дискриминация? Мы же дискриминируем преступников в какой-то степени, правильно? Есть определенные группы граждан, которые в той или иной степени подвергались и будут подвергаться, как они сами считают, какой-то дискриминации. Я так не считаю.

Я считаю, что никакой дискриминации у нас нет, есть правила сосуществования кроме законов, которые должны уважать все, в том числе и представители иностранных государств. В этом есть тоже дипломатия. В этом есть и плюрализм: есть одно мнение, должно существовать и другое мнение. Наше мнение — читайте два последних слова из выступления, брифинга, сообщения МВД.

 
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