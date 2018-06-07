КГБ задержал несколько должностных лиц высокого уровня

Кого именно — неизвестно.

В Беларуси задержаны несколько должностных лиц высокого уровня, подробная информация по ним будет в течение десяти дней, сообщил журналистам в парламенте председатель КГБ Валерий Вакульчик, сообщает TUT.BY.

— Речь идет о взятках на десятки тысяч долларов, — отметил он.

Самая крупная пока — 140 тысяч за год, но суммы, по оценке главы КГБ, будут расти.

— Хочу обратить внимание: речь идет не об одном человеке, не об одном факте, не об одном уголовном деле, — уточнил Вакульчик.

Информацию о личностях и обстоятельствах задержания высокопоставленных чиновников глава КГБ пообещал обнародовать в течение 10 дней.

Напомним, за прошедшую неделю стало известно о двух крупных делах. Генпрокурор Александр Конюк сообщил о предъявлении обвинений помощнику президента Сергею Ровнейко, задержанному накануне с поличным при получении взятки в размере 200 тысяч долларов. Также было озвучено, что экс-директора предприятия ивацевичской колонии будут судить за взятку более чем в 200 тысячах евро.

Громкие истории с взятками на высоком уровне — это лишь верхушка айсберга