Невзоров: «Владимир Владимирович обречен на двойственность»

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Лукашенко потребовал навести железный порядок еще в одной структуре
Сьледчыя эксгумавалі цела салдата Коржыча на патрабаваньне маці
Глава СК: По делу о насилии в минском интернате признаны потерпевшими 20 детей
Подробности «тюремных сделок ИК-5»: что интересовало французов
КГБ задержал несколько должностных лиц высокого уровня
Зьмены ў закон «Аб масавых мерапрыемствах» ухвалілі за 10 хвілін
Шуневич отчитался о реорганизации МВД
Прокуратура: должностные лица «Брестэнерго» не противодействовали коррупции должным образом
Преимущественно без дождей, в субботу по югу до +28°С
Кого будут наказывать за недостоверную информацию?
В мае ЗВР сократились почти на 100 млн долларов
Француз выиграл в лотерею 1 млн евро: «Бог любит троицу»
Умерла «едва не последний гигант кинематографа» Кира Муратова
Кто за 20 миллионов купил землю рынка «Лебяжий»
У чым асаблівасць беларускай дэмакратыі
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Белорусы – о дорожном сборе: «Впервые за 5 лет пройду техосмотр, если эту чушь отменят»
Клубничные «короли» в сезон спят по четыре часа: «Короли во Дворце живут»
Блондинка из Херсона
Путин на двух языках просит не перебивать его: «Дайте мне сказать, в конце концов»
Фото дня. Бурные объятия олигарха и певицы на «Белагро-2018»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Канкан для Хрущева: «В Советском Союзе мы привыкли любоваться лицами, а не задницами!»
Крушение советского «Титаника»
Легендарный вратарь: вылет сборной Беларуси – это позор
Выкладчык Вайсковай акадэміі: Наш старажытны герб «Пагоня» мае безумоўна ваенны складнік
«Происходящее в Грузии обязательно коснется всех стран с авторитарными режимами»
На сколько Семашко забегает вперед с электромобилями
Русы ўзяў на будаўніцтва дома ў Драздах рублёвы крэдыт на $ 75 тысяч
Віктар Марціновіч: Навошта нам паўмільёна камер?
Як каля месца масавых расстрэлаў зьявіўся рэстаран
«В постели с белорусом»: Выходит книга про особенности национального секса
Банкир Бабарико высмеял публикацию «Советской Белоруссии», посвященную ПВТ
Лучшего подарка российскому ТВ, чем «воскрешение» Бабченко невозможно представить
Новый глава БРСМ рискует потерять организацию
5 фактов о Ровнейко – помощнике президента, задержанном за взятку в 200 тысяч долларов
Пушкін: «Надакучыла на Дзень Волі трапляць у турму»
Как Сталин расправился с инвалидами войны
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Фестиваль национальных культур в одном фото
В кабинете замминистра спорта и туризма есть автомат и винтовка
Белорусская топ-модель: из Канн – в Раков
Сотні вернікаў прынялі ўдзел у працэсіі Божага Цела ў Гродне
Активисты начинают круглосуточную акцию в Куропатах в знак протеста против открытия ресторана
Нескучная весна: столетие БНР и хоккейный облом
Сара едет. На Бали!
Город, где об изображение Путина вытирают ноги
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
07.06.2018
Невзоров: «Владимир Владимирович обречен на двойственность»

Российский публицист – о тяготности положения, в котором оказался Путин.

– И вот теперь эти санкции уже стали неким нормативным явлением жизни уже на законодательном уровне, они уже введены в юридический обиход и очень плотно, – рассуждает Александр Невзоров о картине дня в России на Эхе Москвы. – Это, по существу, закон о полном принятии. Это кажется нелогичным. И я понимаю всю тягостность положения, в которой оказался Владимир Владимирович Путин. Он на внешнем рынке, как бы в Европе блещет грацией, манерой, цивилизованностью, умением прикольно и неплохо давать интервью, но у него есть и внутренний рынок. Этому внутреннему рынку нужен совершенно другой Путин.

И Владимир Владимирович обречен на двойственность. И в этом может выручить только большой опыт конспиративной работы, потому что ему приходиться сбрасывать шкуру питекантропа и снова одевать ее, причем со скоростью, которой позавидует любая манекенщица.

Дело в том, что России на хрен не нужен во главе ее цивилизованный человек. Этот цивилизованный человек всегда обречен на остракизм. И найденный сегодня для внутреннего рынка Путиным свой образ, он чрезвычайно удачен: ракеты, мультики, попы, КамАЗ по мосту, но в Европу не пускают в шкуре, и ожерелье из сушеных голов тоже, в общем, воспринимают без всякого восторга.

Сказать, какой рынок для Путина важнее – внешний или внутренний – пока невозможно. С внутренним всегда чуть легче. Даже в случае полного разочарования в лидере у власти всегда есть около полугода чисто инерционного послушание народа. С внешним рынком такого не проходит.

Ну, еще основой власти служат, конечно, сложившиеся коррупционные схемы. Они пронизывают пропутывают страну, и они во многом стали ее каркасом. Тот, кто кричит «Крыманаш!» или «Слава Путину!» в переводе с этого высокого государственного пафосного языка имеет в виду совсем другое, он имеет в виду неприкосновенность некой коррупционной цепочки, которая может быть прервана в случае смены власти.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.5 (оценок:10)
Главное
Молодые белорусы: «Впервые побывали в Японии. Вместе с восхищением есть и разочарование»
Монолог Шуневича: «Может быть, мы действительно очень серьезно толерантный народ в этом смысле»
Ковалкин: Громкие истории с взятками на высоком уровне — это лишь верхушка айсберга
Невзоров: «Владимир Владимирович обречен на двойственность»
Кира Муратова: «Я живая, живая, во мне мало мертвечины»
Шапиро предлагает включить в школьную программу обязательное катание на льду


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY