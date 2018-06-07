Шуневич отчитался о реорганизации МВД

По словам главы силовиков, реорганизация ведомства завершена.

— На 10% была сокращена численность сотрудников всех органов и подразделений внутренних дел, — рассказал в парламенте Игорь Шуневич, сообщает TUT.BY.

По данным министра, было сокращено «большое количество руководящего состава». При этом качество работы органов, по его мнению, не пострадало.

Напомним, последние пять лет Александр Лукашенко неоднократно говорил про «оптимизацию» в отношении силовиков.

В октябре 2012-го, принимая Шуневича, Лукашенко предостерег руководство МВД от ненужной ломки и формальных мероприятий в процессе реформирования органов внутренних дел:

— Мы должны спокойно провести это реформирование, сделав несколько шагов. Если мы готовы сделать первый шаг в каком-то направлении, значит, мы должны сделать, не разрушая структуру, не нарушая принципов работы милиции.

В ноябре того же года на совещании по вопросу реформирования системы МВД официальный лидер заявлял, что эта процедура «предполагает совершенствование работы ведомства посредством оптимизации структуры органов внутренних дел, сокращение численности и освобождение милиции от несвойственных ей функций».

В 2015-м звучало следующее: «Мы не так богаты, чтобы содержать лишнее количество силовых структур, но и упрощенчеством заниматься нельзя».