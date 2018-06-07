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Скандалы
07.06.2018
Салiдарнасць
Прокуратура: должностные лица «Брестэнерго» не противодействовали коррупции должным образом

Опубликованы итоги прокурорских проверкок в Брестской области.

Сфера энергетики, учитывая объемы бюджетного финансирования и значительную стоимость используемого в производственной деятельности оборудования, связана с коррупционными рисками, совершением иных криминальных деяний корыстного характера, сообщает сайт Генпрокуратуры.

Этот вывод подтвержден прокурорскими проверками в Брестской области: ответственные должностные лица РУП «Брестэнерго» не противодействовали коррупции должным образом.

На предприятии сформировалась практика, когда субъекты хозяйствования передавали ему транспортные средства и иное имущество взамен неисполненного обязательства по договору пользования электроэнергией, говорится в сообщении.

Руководитель одного из филиалов РУП «Брестэнерго», зная о финансовой возможности частной организации погасить задолженность за потребленную электроэнергию, вместо истребования от абонента денежных средств приобрел там новый автомобиль. При этом не была соблюдена конкурентная процедура закупки.

Прокуратура Брестской области инициировала привлечение к дисциплинарной ответственности данного должностного лица за правонарушения коррупционной направленности.

Далее прокуроры выявили недостатки в вопросах премирования руководства РУП «Брестэнерго», оформления и контроля за соблюдением государственными должностными лицами установленных для них ограничений.

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Установили нарушения при проведении процедур закупок товаров (работ, услуг): предприятие не размещало либо несвоевременно размещало на официальном сайте информацию о закупках, ненадлежащим образом оформляло документацию и протоколы заседания конкурсных комиссий.

По результатам проверки прокуратура Брестской области внесла представление гендиректору РУП «Брестэнерго», в котором потребовала устранить нарушения антикоррупционного законодательства, а также способствовавшие им причины и условия. Исполнение акта надзора взято на контроль

 
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