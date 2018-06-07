Преимущественно без дождей, в субботу по югу до +28°С

Прогноз погоды на ближайшие дни.

7 июня ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха во второй половине дня температура повысится до +16..+22°С. Атмосферное днем существенно не изменится, сообщает сайт Гидрометцентра.

8 июня преимущественно без осадков, лишь утром и днем по крайнему северу и северо-востоку пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+11°С, максимальная днем от +20°С по северу до +28°С по югу страны.

9 июня преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах Витебской области возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер северной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем +18..+25°С, по югу +26..+28°С.