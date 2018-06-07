Кого будут наказывать за недостоверную информацию?

Смогут ли правоохранители контролировать в интернете две трети населения Беларуси?

В Беларуси обсуждают вопрос о введении ответственности за ложную информацию в интернете, в том числе, когда ее источником является аноним, сообщил журналистам генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк. Речь идет не только об административной, но и об уголовной ответственности. Генпрокурор не исключил и крупной материальной ответственности.

Насколько оправдано возможное уголовное преследование за распространение ложной информации?

Как говорит председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец, по формулировке генпрокурора трудно судить, какая информация будет преследоваться, будет ли учитываться умысел на распространение недостоверной информации.

— Да и в Уголовном кодексе уже существует несколько статей, которые предусматривают ответственность за распространение такой информации — например, клевета и оскорбление в отношении президента, должностных лиц, всего можно насчитать семь таких составов. На мой взгляд, нужно вести разговор о декриминализации этих статей, о декриминализации диффамации, а не о введении новой статьи, которая достаточно далека от демократических стандартов в сфере свободы выражения мнений, — отмечает собеседник.

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