В мае ЗВР сократились почти на 100 млн долларов

Сокращение обусловлено плановым погашением внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте.

Международные резервные активы Беларуси на 1 июня 2018-го, по предварительным данным, составили $ 6939,6 миллионов в эквиваленте.

За май 2018-го золотовалютные резервы снизились на $ 98,5 млн. (на 1,4 %) после роста в апреле 2018-го на $ 43,5 млн. (на 0,6 %), сообщает пресс-служба Нацбанка.

Снижение уровня международных резервных активов по итогам мая обусловлено плановым погашением правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму порядка $ 331 млн.

Поддержанию уровня международных резервных активов в мае способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи на внутреннем рынке Национальным банком и Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте, покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи,говорится в сообщении.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2018 год объем международных резервных активов на 1 января 2019-го с учетом погашения правительством и Нацбанком внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен составить не менее $ 6 млрд.