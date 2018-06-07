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В мире
07.06.2018
Русская служба ВВС
Француз выиграл в лотерею 1 млн евро: «Бог любит троицу»

Мужчина, живущий на востоке Франции, во второй раз выиграл джекпот национальной лотереи «Мой миллион» – притом что с момента первого выигрыша не прошло еще двух лет.

Как утверждают математики, вероятность подобного совпадения - примерно 1 к 16 триллионам.

В первый раз счастливчик, имя которого не сообщается, стал победителем в ноябре 2016 года - и с тех пор продолжал играть в лотерею каждую неделю. В прошлом месяце он вновь выиграл джекпот размером в 1 млн евро.

Как рассказал продавец магазина в департаменте Верхняя Савойя, где был продан счастливый лотерейный билет, победитель практически никак не отреагировал на новость о повторном выигрыше: «Наверное, он уже привык выигрывать».

«Мой миллион» - розыгрыш, проходящий параллельно с крупной европейской лотереей EuroMillions, джекпот которой может достигать десятков миллионов евро.

Покупатели билетов EuroMillions автоматически участвуют во втором, более мелком розыгрыше.

Как сообщают местные СМИ, счастливчик, выигравший второй миллион за два года, заявил журналистам, что будет продолжать играть, поскольку верит в старую поговорку, что «бог любит троицу».

Газета Parisien попросила прокомментировать выигрыш экспертов в области теории вероятностей и математической статистики.

По их словам, шанс выиграть в лотерею «Мой миллион» (один раз) составляет примерно 1 к 19 млн, а в EuroMillions - 1 к 140 млн.

В мае житель Австралии выиграл в лотерею дважды за одну неделю - причем оба раза его выигрыш составил более 1 млн австралийских долларов (около 800 тысяч долларов США).

По данным организаторов австралийской лотереи, там вероятность выигрыша составляет примерно 1 к 1,85 млн.

- Мы не знаем больше никого, кому бы удалось выиграть дважды за одну неделю, - заявил тогда журналистам Франс пресс пресс-секретарь организатора лотереи New South Wales Lotteries Мэтт Харт.

 
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