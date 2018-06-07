Умерла «едва не последний гигант кинематографа» Кира Муратова

В Одессе на 84-м году жизни умерла режиссер и сценарист Кира Муратова. Об этом сообщил ее супруг Евгений Голубенко.

Муратова окончила мастерскую Сергея Герасимова и сняла такие фильмы, как «Короткие встречи», «Долгие проводы», «Три Истории», «Настройщик» и многие другие.

В советском кинематографе есть целая когорта авторов, которые стоят особняком. В Италии были неореалисты во главе с Лукино Висконти и Витторио де Сикой, во Франции была Новая волна, ведомая Жаном-Люком Годаром и Франсуа Трюффо. В СССР были дети 30-х годов Андрей Тарковский, Алексей Герман и, увы, теперь уже была — Кира Муратова.

Муратова была едва ли не последним из гигантов отечественного кинематографа. Они учились у гениев и первопроходцев тогда еще молодого искусства. Кто-то лично, как Муратова, а кто-то — на их фильмах. Все они росли на Эйзенштейне и Герасимове, и все сказали свое весомое, крупное и бессмертное слово в истории кино.

Муратова, как никто другой, умела заглянуть в самую душу человека. Она снимала кино о людях. И неважно, в какой сюжет были вплетены ее герои, они всегда оставались живыми, порой даже живее реальных людей.

Кира Георгиевна могла показать на экране такую любовь, после которой у зрителя щемило сердце еще очень долго. И это умение увидеть человека, понять его мысли и психологию она пронесла через всю жизнь.

В своем первом же самостоятельном фильме «Короткие встречи» Муратова показала, возможно, самый живой и эмоциональный любовный треугольник вообще. Безусловно, ей помогли в этом исполнители главных ролей Владимир Высоцкий и Нина Русланова, но именно Муратова была автором сценария и режиссером. Она придумала, написала, а затем воплотила на экране своих героев.

Любовь героини Руслановой — Нади к геологу Максиму изображена настолько искренней и бескорыстной, что такое редко увидишь в фильмах.

Переживания его супруги Валентины Ивановны, ссоры из-за длительных командировок, кажется, невозможно придумать. Такое можно только пережить самому и уже потом, основываясь на личном опыте, написать сценарий. Но Муратова могла просто вообразить подобную ситуацию и довести ее до совершенства на экране.

В своем следующем фильме «Долгих проводах» Муратова затронула тему одинокой матери, которая по мере взросления сына получает все больше свободного времени. И вот уже у нее появляется ухажер, сын летом уезжает к отцу. Но возвращается он изменившимся, и она понимает, что он хочет переехать.

Две разные любви — материнская и женская — разрывают героиню на части.

Что интересно, обе эти картины, снятые в 1967 и 1971 годах соответственно, впервые вышли в широкий прокат только в 1987 году. Они получили ограниченный показ, а затем пролежали «на полке». Что же так смутило чиновников Госкино? Муратова не затрагивала каких-либо острых тем, не говорила эзоповым языком на политические темы. Но фильмы стали широко доступны только во времена Перестройки.

Муратова сняла 16 полнометражных фильмов (два в соавторстве), и каждый из них заметен. Были удачные и менее успешные работы, однако каждая лента мастера оставляла след в душе у зрителя.

Кира Георгиевна превратила молодого сценариста Ренату Литвинову в культовую фигуру.

Еще до их сотрудничества Литвинова писала сценарии, но именно ее тандем с Муратовой в «Увлеченьях» (1994 год) и «Трех историях» (1997) придали ей определенный статус. Уже после появились «Страна глухих» и «Небо. Самолет. Девушка» — тогда уже фильмы преподносились за авторством Литвиновой.

Они еще раз поработали вместе в 2007 году, создав картину «Два в одном», состоящую из двух новелл, и получили «Нику» за лучший фильм СНГ и Балтики. Но если Литвинова написала только три сценария к лентам Муратовой, то играла она в ее работах гораздо чаще.

Свою кинокарьеру Муратова завершила за шесть лет до кончины в 2012 году. Она сняла свою последнюю картину «Вечное возвращение» и на премьере на Римском кинофестивале объявила, что покидает кинематограф.

Символично, что Кира Георгиевна собрала в этой картине одних из наиболее ярких представителей своего поколения — Олега Табакова, Аллу Демидову, Сергея Маковецкого и Ренату Литвинову.

Она замкнула круг. Если «Короткие встречи» были построены вокруг любовного треугольника, то в «Вечном возвращении» этот треугольник оказывается частью кинопроб.

Несколько раз на протяжении фильма несколько пар актеров разыгрывают одну и ту же сцену. Он советуется с Ней о сердечных делах: кого ему выбрать — супругу Люсю или любовницу Люду. А Она до конца не понимает, кто же Он, так как у Него был брат-близнец.

Муратова поставила точку в карьере, но запятую — в своем последнем фильме, и это правильно. Разве любовь не вечна?