Кто за 20 миллионов купил землю рынка «Лебяжий»

Под строительство жилья.

На прошлой неделе малоизвестное ООО «Сетко Интернешнл» приобрело за 20 миллионов рублей земельный участок в Лебяжьем для строительства жилого комплекса. Мы посмотрели, что это за компания и кто ее учредил.

Согласно выписке из госрегистра юрлиц и индивидуальных предпринимателей, на сегодня у ООО «Сетко Интернешнл» три учредителя. Это зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания «НОСТАЛ БИЗНЕС КОРП.», а также два физлица: Абду Мишель Абдо и Шрестха Нирадж Говинда. Нанятым же директором «Сетко Интернешнл» является Константин Скуратович.

Посмотрим, чем известны учредители компании.

Абду Мишель Абдо — брат основателя BNK Holding ливанского происхождения Абдо Ромео Абдо. А BNK Holding построил и управляет ТЦ «Галилео», а также бизнес-центрами RUBIN PLAZA, SILVER TOWER и TERRUM в Минске.

Фото со страницы Абду Мишеля Абдо в «Фейсбуке»

Как рассказали TUT.BY несколько источников на рынке недвижимости, Абду Мишель Абдо занимается оперативным управлением в «Галилео». Он также развивает находящиеся там магазины итальянского масс-маркета Terranova и Calioppe.

Шрестха Нирадж Говинда — один из учредителей BNK Holding непальского происхождения. Помимо этого, с начала 2000-х он является членом Совета директоров «Амкодора» и акционером этого предприятия. Значится также советником Почетного генерального консула Королевства Непал в Беларуси.

Фото с сайта amkodor.by

Отметим, что в открытом доступе информация о компаниях с Британских Виргинских островов не публикуется.

Напомним, концепция проекта «Жилой комплекс с объектами социально-общественного назначения по ул. Тимирязева» предполагает строительство малоэтажной жилой застройки с понижением этажности в сторону заказника «Лебяжий». На территории предполагается большой процент озеленения. Здесь должны появиться школа и детский сад — их будет строить город. Всего на отведенном участке должны возвести 60 тысяч квадратных метров жилья — это около тысячи квартир.

Изображение УП «Минскградо»

До начала строительно-монтажных работ в качестве обременений будущий застройщик должен будет снести здания и сооружения, попадающие под пятно застройки. А также выплатить компенсацию за изъятие земельного участка и снос расположенных на нем объектов недвижимости — всего на сумму более чем 4,7 миллиона рублей.